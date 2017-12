'Oliver y Benji' regresan en el tráiler de la nueva adaptación de 'Captain Tsubasa'

Lo de que las grandes franquicias no mueren es un hecho y no hay mes que no nos encontremos con algún proyecto que nos devuelva directamente a nuestras tardes pegados a la televisión del salón y en esta ocasión nos hemos encontrado con el regreso de 'Captain Tsubasa' o, como mejor los conocimos aquí, 'Oliver y Benji'.

Con un aspecto completamente renovado y como "preparación" para el próximo Mundial de fútbol de Rusia 2018, TV Tokyo ha lanzado este tráiler de 'Captain Tsubasa'. Una nueva serie de anime que, como podéis comprobar, confirma desde el segundo uno que nos encontramos ante una nueva adaptación del manga de Yoichi Takahashi. De hecho podemos reconocer varios de los más míticos momentos de los primeros capítulos de 'Oliver y Benji'.

En el apartado creativo tenemo de director a Toshiyuki Kato (JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable) junto al estudio David Production; los guiones corren a cargo de Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY) y Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) es su diseñador de personajes y jefe de la animación. erá ya en abril de 2018 cuando podamos ver cómo ha quedado el nuevo 'Oliver y Benji'.

No es la primera vez que nos encontramos con una nueva adaptación del manga, ya en los 90 pudimos ver 'Supercampeones' ('Captain Tsubasa J'), cuya primera treintena de episodios eran un remake del primer campeonato para luego dar paso a historias nuevas.

Habrá qué ver todavía cómo es este nuevo anime de 'Oliver y Benji'. En principio parece que en cuanto a animación, a parte del lavado de cara lógico por la evolución de las técnicas estas últimas décadas, no destaca demasiado. Pero yo creo que lo que nos interesa es si seguiremos viendo campos de fútbol kilométricos y jugadas que se alargan con el paso de los minutos.

Tráiler subtitulado de 'Captain Tsubasa'