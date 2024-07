La pesadilla incestuosa de Daemon en 'La casa del dragón', desgranada por su directora. "Tiene un rollo shakespeariano"

Si bien 'Regente', el quinto episodio de la temporada 2 de 'La casa del dragón' ha sido un capítulo bastante tranquilo, no quiere decir que no haya alguna escena que haya llamado mucho la atención. Y en este caso parece que seguimos poco a poco el viaje a la locura y la maldición de Harrenhal sobre Daemon (Matt Smith) con una pesadilla notoria. Por supuesto, spoilers.

Edipo Targaryen

Durante el episodio hemos visto cómo Daemon tiene otra de sus ensoñaciones, provocada sin duda por Alys Ríos (Gayle Rankin). Al principio parece un simple sueño erótico, con el rey consorte intimando con una mujer (Emily Lambert) que le habla. El tema es que pronto vemos que no es una mujer cualquiera, es su madre («mi hijo favorito», le dice).

Alyssa Targaryen, primera jinete de Meleys y fallecida cuando Daemon era un niño (por complicaciones después del parto del tercer hermano), lo que hace todavía más perturbador esta escena de incesto. Y es que en Harrenhal, el personaje de Matt Smith se está enfrentando a sus demonios interiores más profundos y arraigados.

Algo que tuvo en cuenta Clare Kilner, directora del episodio de esta semana y encargada de plasmar en pantalla este incestuoso sueño. Según comenta en The Wrap, la idea es que no quedase precisamente como una cosa más. Algo que no fue fácil:

«Me costó al principio. No quería que pareciese voyerista y quería que hubiese ahí alguna conexión fuerte con esta mujer. Empecé a concebirlo como un poema artístico y eso pasó porque Emily Lambert, la actriz, era una mujer joven muy inteligente y analítica y hubo un montón de química. Todos pensamos sobre cómo queríamos presentar esto para que no fuera un simple gag, hay algo ocurriéndole en lo más profundo.

Grabamos tomas de Emily haciendo el diálogo y entonces quedábamos cuando no estaba haciendo diálogo para que tuviésemos mucho margen para intercalarlo en el montaje. Matt [Smith] tuvo esta gran idea para la sangre y pensamos en el rastro de sangre en su cuello y entonces él mira sus manos... tiene un rollo shakespeariano.

Entonces también pensamos "bien, y si Simon Strong está de verdad en la sala".»

Si bien parte del fandom no termina de congeniar con esta trama de Daemon en Harrenhal, los guionistas de 'La casa del dragón' la están usando para, de algún modo, desmontar al personaje y sus ideas en torno a poder, sexo, ambición y gloria al coste que sea. De hecho, este sueño podemos interpretarlo como ese ir un paso más allá, Alys Ríos le pone en una situación tan vulnerable que tiene que volver al calor materno.

En Espinof | Los Tullyñecos: el inesperado guiño de George R.R. Martin a Barrio Sésamo en 'La casa del dragón'

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024