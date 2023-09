La polémica más ridícula de 'One Piece' no ha venido ni por el CGI ni la fidelidad al anime, ha sido el Sanji canario de Taz Skylar: "De pequeño nunca oía a nadie con mi acento en la tele"

Había muchos "peros" que sacarle a la serie en acción real de 'One Piece'. Y ya antes del estreno salieron las quejas de que si Luffy no llevaba chanclas,y una vez estrenada los cambios de ritmo, CGI que no convence del todo, o las tijeras a algunos personajes no han gustado a todo el mundo.

Pero la polémica que definitivamente no vimos venir fue la del acento canario de Sanji en la versión española de 'One Piece'.

Sanji no es del North Blue, es de Tenerife

Taz Skylar interpreta al cocinero de los Sombrero de Paja en la versión de Netflix. Y aunque estamos más acostumbrados a oírle en las promos y tráilers con su acento británico habla castellano perfectamente porque nació y creció en las Islas Canarias, en Tenerife. Es hijo de un sierraleonés-libanés y una inglesa, tiene doble nacionalidad británica y española, y en el doblaje español de 'One Piece' se ha doblado a sí mismo.

La polémica en redes ha venido porque mientras que el resto de voces tienen un acento neutro, Skylar no ha cambiado su acento para doblar y ahora Sanji tiene acento canario. Y en su versión de niño le ha doblado la actriz de doblaje Carla Ravelo, que también ha mantenido su acento canario para que haya coherencia con la voz del personaje.

Algunas críticas han venido hacia la calidad del doblaje,porque al final Skylar no es doblador profesional y se nota que ha grabado en un estudio diferente. Y hasta aquí todo bien porque muchas veces el doblaje de actores y celebrities sin experiencia doblando te puede sacar por completo de la película o la serie de turno. Pero una parte de las quejas criticaban su acento en sí y cómo "chocaba" demasiado con el resto de voces.

El doblaje de ficción acostumbra a tirar más por lo neutro y nos terminamos olvidando de la variedad de acentos tan rica que tenemos en España... con lo que muchas veces a menos que sea para hacer la coñita de turno nos oímos demasiada diversidad. Porque en su momento, con el doblaje del anime de 'One Piece', bien que Usopp se llama "Usuf" y tenía acento árabe para meter chascarrillos, pero eso bien que se recuerda todavía con cariño y nostalgia.

La parte buena es que al final el "Sanji canario" se ha terminado ganando a la gran mayoría de fans de 'One Piece' (acompañando con memes, fanart y "explicaciones" de que Sanji suena así porque es de otro océano) para celebrar que el acento canario esté llegando a tanta gente. Y al final la polémica le ha terminado llegando al propio Taz Skylar, que ha dejado claro que está muy orgulloso de representar a los canarios con su acento.

"De pequeño nunca oía a nadie con mi acento en la tele", escribió Skylar en X (Twitter). "Agradezco a todos los que apoyaron el doblaje y espero poder oír a más voces de más sitios a lo largo de mi vida, siendo representados".

Así que quizás a partir del Sanji canario se empiece a normalizar poder escuchar más acentos diferentes en los doblajes, y que no nos "choque" tanto cuando de repente se nos cuele uno en una serie.

