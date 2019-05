Preparad los pañuelos: 'This is us' renueva por tres temporadas más y superará los cien episodios

No hay lacrimal preparado para lo que se avecina. Y es que NBC ha decidido, en el marco de los upfronts, darle una renovación múltiple a una de sus series estrellas: 'This is us' tendrá tres temporadas más, llegando así a las seis temporadas.

El dato curioso es que la serie protagonizada por Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown llegará a 2022 habiendo sido renovada dos veces debido a qeu durante la primera temporada NBC concedió a 'This is us' dos temporadas más.

Esto a su vez significa que 'This is Us' tiene asegurado llegar al episodio 100, ya que cada temporada tiene 18 capítulos. Sobre los planes de Dan Fogelman (creador de la serie) de su futuro, recientemente aseguró que el final de esta temporada 3 marca el "medio tiempo":

"Hablando puramente sobre las historias de los personajes, creo que estamos en la mitad de sus historias. Si estuviésemos en un cine, estaríamos ante la marca de la hora."

Por lo que todo apunta que a partir del próximo curso televisivo estaremos ante la segunda mitad de la lacrimógena serie. Yo he de admitir que dejé aparcada la 'This is us' tras sus primeros episodios con la intención de marcarme un maratón en cuanto pudiera. A lo mejor va siendo hora de ello... lo que no sé es si estaré preparado emocionalmente para sumergirme en este viaje.