El retorno de la reina: Claire Foy volverá a 'The Crown' en la temporada 4 de la serie de Netflix

Los paparazzi del rodaje de la cuarta temporada de 'The Crown' han revelado un secreto del que no había ninguna noticia. Claire Foy vuelve a la serie, retomando su papel de joven Isabel II durante algunas secuencias. Ha sido el tabloide The Daily Mail el que ha publicado las imágenes que, al parecer, pertenecen a varios flashbacks que recogerán hechos del pasado que conectan de algún modo con las vivencias de Olivia Colman como reina durante la nueva temporada.

Regreso al pasado

Este recurso narrativo no es novedoso en la serie, como se vio en la tercera temporada, donde en varios capítulos hay una mirada a Isabel II y a la princesa Margarita siendo solo unas niñas. Netflix negó las noticias que aseguraban que Imelda Staunton iba a tomar el relevo de Olivia Colman en las dos últimas temporadas de 'The Crown', así que sigue siendo un misterio quién será la elegida para dar vida a la reina Isabel II en su etapa más madura.

En las fotos, Foy aparece vestida con un traje blanco y un collar de perlas muy similar a los que la reina llevaba en 1947 mientras daba un discurso por radio desde Sudáfrica con motivo de su 21 cumpleaños.

En el evento de la BBC, Isabel II prometió su dedicación eterna para servir a la Commonwealth. Probablemente hasta finales de 2020 no veremos a Foy retomando aquel momento, que se puede ver en youtube. No sabemos si Matt Smith, que da vida a un Felipe de Edimburgo más joven, tendrá una aparición especial.