La reunión entre dos de los personajes más populares de 'The Walking Dead' está cada vez más cerca. Ya hay fecha de estreno para la temporada 2 de 'Daryl Dixon'

Ya queda menos para una de las reuniones más anticipadas del universo 'The Walking Dead', con permiso de 'The Ones Who Live'. La cadena estadounidense AMC ha desvelado la fecha de estreno de 'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol', la esperada temporada 2 del spin off protagonizado por Norman Reedus.

Será el 29 de septiembre cuando podamos ver esta nueva tanda de seis episodios en la que, como sabéis, se producirá (o no, que lo mismo nos la juegan) el encuentro entre Dixon y Carol, encarnados por Reedus y Melissa McBride. Como sabéis, ambos personajes quedaron separados durante la serie principal y ahora se encuentran a un océano de distancia.

El libro de Carol

La temporada 2 arranca, por tanto, donde dejamos a Daryl Dixon en la temporada anterior: con Daryl decidiendo quedarse en Francia con el dolor de muelas que eso supone para los movimientos e "instituciones" como Nest y la Union for Hope. Por otro lado, tendremos la esforzada búsqueda de Carol, quien lucha por encontrar a su amigo.

Reedus y McBride son los protagonistas de esta segunda temporada de la serie, que cuenta en su reparto con Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney. David Zabel sigue siendo el showrunner, con Scott M Gimple como supervisor de la franquicia.

En España la serie se emite en AMC+, pero la plataforma todavía no ha desvelado cuándo veremos esta nueva entrega.

