El showrunner del 'Daredevil' de Netflix ataca al reboot de Marvel 'Born Again': "Es el típico timo de Disney"

La serie 'Daredevil' de Netflix duró tres temporadas antes de ser cancelada junto con el resto de series basadas ​​en Marvel de la plataforma en 2018, es decir, 'Iron Fist', 'Jessica Jones', 'The Punisher' y 'Luke Cage'. La decisión de Marvel Studios de hacer un reinicio ha sido visto por muchos como un "soft reboot", ya que 'Daredevil: Born Again', ya que mantiene a parte del reparto y el universo ya creado. No todo el mundo está contento con la decisión.

¿Qué es "El viejo timo de Disney"?

La noticia de la nueva serie fue bien recibida por la mayoría de los fanáticos, pero parece que a algunas de las personas que trabajó en la original no esté tan contentos un miembro del equipo del programa de Netflix tuiteó lo siguiente:

"Trabajé en todas las series de Marvel Netflix, los cuales fueron cancelados en la segunda o tercera temporada. Nuestros contratos solo nos dan el pago completo de las vacaciones (como 36 centavos por hora trabajada o algo así) en las series con tercera temporada, con lo que cuatro años de trabajo nunca obtuve un aumento o pago de vacaciones, unos 20,000 dolares.

Y no solo cancelaron Daredevil una vez que el equipo obtuvo el aumento completo y el pago de vacaciones/vacaciones... El reinicio de Disney+ vuelve a los términos del contrato IATSE de la primera temporada. Es una maldita estafa. ¡Me pregunto si @stevendeknight lo sabe!"

La respuesta de Steven DeKnight no se anduvo por las ramas.

Lo sé. Es una viejo timo de Disney en el que cambian ligeramente el nombre de una serie para restablecer los términos del contrato a la primera temporada. ¡Debe ser abordado por todos los gremios/sindicatos y aplastado!

Disney ha cambiado el nombre de varias series después de su tercera temporada, incluidos 'The Suite Life of Zack & Cody', 'Liv and Maddie' y 'Hannah Montana', DeKnight añadió:

"Para ser claros, no puedo esperar a ver a Charlie Cox y al increíble @vincentdonofrio repetir sus roles icónicos. Pero afirmar que esto es un reinicio completo y que no tienes que pagar a los creativos originales son, como mínimo, algunas travesuras corporativas".

