'Los Simpson' no volverá a contar con actores blancos para prestar su voz a personajes negros

"De ahora en adelante, 'Los Simpson' no volverá a contar con actores blancos interpretando a personajes no blancos". Con esta escueta y directa declaración, el equipo de la veterana serie de Fox ha anunciado su decisión de apostar por la diversidad racial en su reparto, que ya busca nuevas voces para personajes como Carl Carlson y el Doctor Julius M. Hibbert.

De este modo, la familia amarilla más famosa de Norteamérica el mundo se sube a la ola de renovación que está barriendo la industria audiovisual norteamericana a raíz del auge del movimiento Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis.

El caso de 'Los Simpson' no es el único que ha aflorado en el panorama animado durante los últimos días. Este mismo viernes, el actor Mike Henry, encargado de prestar su voz a Cleveland Brown en 'Padre de familia', anunció en Twitter su abandono para ceder su puesto a otro actor de raza negra.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT