'Star Trek: Picard' llega a su fin: Patrick Stewart confirma que la temporada 3 será la última de la serie de Jean-Luc Picard

El 3 de marzo los trekkies tenemos marcado el regreso con su temporada 2 de 'Star Trek: Picard' y en lo que contamos los días para ver de nuevo en acción al capitán Jean-Luc Picard tenemos una mala noticia (bueno, según cómo se vea): la temporada 3 de la serie será la última.

Así lo ha confirmado el propio Patrick Stewart en el número de este mes de la revista especializada SFX, cuya portada ha dedicado a la serie y su temporada 2. Preguntados sobre su futuro, la respuesta es tajante: llegamos ya a final de meta.

Bye, bye, Picard

Según Akiva Goldsman, uno de los productores ejecutivos de la franquicia, nunca hubo intención de que la serie durase mucho y han decidido jubilar definitivamente a Picard con esta temporada 3, cuyo rodaje se inició el pasado septiembre de 2021 (justo cuando se anunció).

De momento no se saben más detalles sobre este final de la serie, pero me alegro que tengan ya marcada la hoja de ruta. Eso sí, puede que nos despidamos de 'Star Trek Picard' el próximo año, pero vamos a seguir teniendo series de la franquicia para rato ya que hace unos días se aseguraron nuevas temporadas series como 'Star Trek: Discovery' y 'Strange New Worlds'.