'Star Trek: Picard': las películas y episodios más recomendables que hay que ver para entender y disfrutar la nueva serie de la franquicia

¿Te preocupa ver el primer episodio de 'Star Trek: Picard' y sentir que has llegado tarde a la fiesta? No te preocupes, aunque la nueva serie de CBS All Access y Amazon Prime Vídeo puede verse sin tener conocimientos previos de la legendaria franquicia creada por Gene Roddenberry, hemos seleccionado entre los más de setecientos episodios y trece películas, los diez títulos que te permitirán comprender en profundidad el contexto de la serie, así como los guiños y referencias más importantes.

Star Trek: La Nueva Generación - La medida de un hombre (Measure of a Man, S02E09)

Parece que la Doctora Jurati conoce muy bien al polémico Bruce Maddox...

Melinda M. Snodgrass fue la responsable de escribir el primer gran episodio de TNG, un oasis dentro de las dos primeras temporadas de la serie y la primera exploración en profundidad de los caracteres de Picard, Riker y sobre todo, Data.

Tras el arranque de 'Star Trek: Picard' queda claro que 'La Medida de un Hombre' va a ser ESENCIAL. De hecho no será extraño que en la nueva serie veamos al infame Bruce Maddox escondido en algún rincón de la galaxia, evitando el control la Flota Estelar para poder seguir creando libremente androides positrónicos parecidos a Data.

Cita del capitán:

“Un solo Data es algo extraordinario, incluso una maravilla. Pero ¿miles de Datas? ¿No sería eso... una raza? ¿¿Y no seremos juzgados por cómo tratemos a esa raza??

Star Trek: La Nueva Generación - La descendencia (The Offspring, S03E16)

¿Hay alguna conexión entre Lal y Dajh?

No diremos demasiado para evitar spoilers, pero hay ciertas similitudes entre LAL, la malograda hija de Data que protagoniza este hermoso episodio y la misteriosa Dahj de 'Star Trek: Picard'.

Lo que está claro es que Data era mucho más humano de lo que el mismo pensaba: soñaba, creaba y se equivocaba como cualquiera de nosotros. Una de sus mayores ambiciones era crear vida, y todo parece indicar que lo logró… póstumamente.

Star Trek: La Nueva Generación - Lo mejor de los dos mundos 1 y 2 (The Best of Two Worlds S03E26, S04E01)

Un cubo borg invadido por... ¿romulanos?

Al final del primer episodio de 'Star Trek: Picard' descubrimos que una flota romulana usa una enorme nave espacial de forma cúbica como base de operaciones: se trata de un cubo Borg dañado, que aparentemente ha sido reclamado por los romulanos.

Pero ¿quienes o qué son los Borg? Se trata de una de las posibles soluciones a la Paradoja de Fermi: todas las sociedades terminan siendo conquistadas por un gran depredador cósmico que arrasa con todo. Eso son los Borg, los enemigos más peligrosos de la galaxia, una suerte de zombies cibernéticos que conquistan sin piedad mundo tras mundo asimilando a sus habitantes e integrándolos en su colectivo. La primera parte de este memorable episodio doble termina con un gran cliffhanger que si bien perderá algo de fuerza para los que no estáis familiarizados con el personaje, cuando se estrenó fue un auténtico SHOCK.

Cita del capitán:

“Yo soy Locutus de Borg. La Resistencia es Inutil. La vida tal y como la conocen, ha terminado. De ahora en adelante estarán a nuestro servicio”

Star Trek: La Nueva Generación - Familia (Family, S04E02)

La relación entre Robert y Jean Luc Picard era... complicada.

¿Extrañados al ver en los trailers de la nueva serie al bueno de Jean Luc retirado? ¿Pero no era este un hombre un explorador espacial? ¿Tiene algún sentido recluirse en un viñedo de Francia para alguien que ha llegado con audacia donde nadie ha podido llegar?

Es lógico: no fueron muchos los episodios de TNG donde pudimos explorar la vida privada y familiar del Capitán, un hombre bastante más inaccesible emocionalmente que su homólogo de 'La Serie Original'. Este episodio se sitúa inmediatamente después del enorme trauma que suponen para Picard los acontecimientos narrados en 'Lo Mejor de Dos Mundos', que le llevan a pedir un permiso y regresar a su hogar en La Tierra. En este episodio conocemos el origen familiar del personaje, el entorno donde creció y la tensa relación con su hermano, un background muy interesante para comprender con más precisión el estado en el que se encuentra Picard casi tres décadas después.

Star Trek: La Nueva Generación - Yo Borg (I Borg, S05E23)

En los trailers hemos visto al viejo Hugh, el primer Borg que escapó del colectivo.

Tras capturar a un Borg de origen humano, Picard toma la decisión de manipular su programación para convertirlo en un arma de destrucción masiva. Sin embargo, los prejuicios y el resentimiento del capitán son puestos en entredicho cuando el ingeniero Laforge y la doctora Crusher comienzan a ver evidencias de que este Borg empieza a autopercibirse como un individuo y decide ponerse un nombre: Hugh.

Star Trek: La Nueva Generación - Tapiz (Tapestry, S06E15)

Picard no sólo se cuestionó alguna de sus decisiones en la última etapa de su vida...

Todos nos hemos hecho alguna vez las mismas preguntas: ¿Y si aquella vez, hace tanto años, hubiese actuado de otra manera? ¿Si me diesen la oportunidad arreglaría todo lo que hice mal? ¿O eso cambiaría la persona en la que me he convertido hoy?

Esta mirada intimista a la vida de Picard reflexiona sobre cómo todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida moldean la persona que somos ahora, sobre aceptar nuestros errores y aprender a vivir con las consecuencias.

Cita del Capitán:

"Hay partes de mi juventud de las que no me siento orgulloso. Había cabos sueltos que me hubiera gustado evitar. Pero cuando tiré de uno de esos cabos sueltos, se deshilachó todo el tapiz de mi vida."

Star Trek: La Nueva Generación - Todas las cosas buenas (All Good Things, S07E25)

¿Deja Vu?

Memorable season finale de la serie, en un episodio ambientado unos 25 años en el futuro y protagonizado por un Picard anciano y retirado que vive los últimos años de su vida en su campiña francesa...

Hummm...

¿¿¿Os suena de algo???

Star Trek: Primer contacto (Star Trek: First Contact, 1996)

La segunda película de Picard funciona a muchos niveles: además de ser una estupenda aventura de terror espacial para todos los públicos, cierra el arco del trauma del capitán con los Borg, pero también es una explicación muy inteligente de lo que es Star Trek (“Acaso es esto una especie de VIAJE HACIA LAS ESTRELLAS” dice ese personaje clave interpretado por James Cromwell en un diálogo a todas luces forzado, pero encantadoramente naif).

Cita del Capitán (que a su vez cita Moby Dick).

“Descargó sobre el blanco lomo de la ballena la suma de toda la rabia y el odio sentidos por su raza. Si su pecho hubiera sido un cañón, habría disparado su corazón”.

Star Trek: Voyager - Escorpión 1 y 2 (Scorpion S3E26, S04E01)

Un momento... ¿¿Esa es 7 de 9??

La cuarta serie de Star Trek sacó mucho jugo de los Borg, expandiendo su mitología y complejidad. En este episodio doble, la tripulación de la USS Voyager desarrolla un plan para cruzar su espacio sin ser atacados. Sin embargo nadie esperaba tener asociarse a estos terribles enemigos para sobrevivir ante una amenaza que podría ser incluso mayor.

Para ello los Borg eligen a una representante para poder colaborar con la Capitana Janeway y su tripulación: Siete de Nueve. Esta embajadora cyborg pronto empezará a cuestionar su propia condición de borg y terminará convirtiéndose en un personaje destacado de la saga... Tanto, que es muy posible que la veamos de regreso en Star Trek Picard.

Star Trek: Némesis (Star Trek: Nemesis, 2002)

En final de Star Trek Nemesis y el inicio de Star Trek Picard conectan en muchos sentidos.

La décima entrega cinematográfica, 'Star Trek Nemesis' es una película algo más digna de lo que se recuerda, plagada de unas batallas espaciales espectaculares y la última gran banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith antes de su fallecimiento.

Su trama principal no es demasiado interesante: tras un golpe de estado que arrasa con el senado, un clon joven de Picard, (interpretado por ¡Tom Hardy!) se convierte en el nuevo pretor de Rómulo y aprovecha su posición para iniciar una desnortada venganza. Sin embargo es la aventura final de TNG y como conclusión es relativamente satisfactoria, en tanto que cierra el arco de uno de los personajes más importantes de la serie… y ya sabemos que “cerrar arco” muchas veces equivale a .

Cita del capitán:

“En su búsqueda por parecerse a nosotros nos ayudó a entender lo que significa ser humano… Su asombro, su curiosidad por todas las facetas de la naturaleza humana, nos permitió a todos ver lo mejor de nosotros mismos. Él evolucionó, aceptaba el cambio, porque siempre quería ser mejor de lo que era”.

El plano final termina con B4 (el prototipo de Data) tarareando con torpeza Blue Skies, mientras la cámara se aleja del Enterprise...

… y Star Trek Picard empieza con una imagen del espacio profundo, mientras se acerca a la Enterprise y suena la versión de Bing Crosby de... Blue Skies.

