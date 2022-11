'The Last of Us': la esperada serie de HBO ya tiene fecha de estreno y es mucho más pronto de lo que esperábamos

HBO acaba de darnos una buena sorpresa con la llegada de noviembre, ya que al fin ha desvelado la fecha de estreno de la adaptación televisiva de 'The Last of Us' y es mucho más pronto de lo que esperábamos: el 15 de enero de 2023.

Todo hacía pensar en que 'The Last of Us' fácilmente podía irse a verano del año que viene, pues lo único que había anunciado HBO es que podríamos verla en 2023. Por ello la sorpresa ha sido mayúscula cuando tanto en su web como en la de HBO Max ha aparecido por sorpresa la fecha del 15 de enero.

Protagonizada por Pedro Pascal ('The Mandalorian') y Bella Ramsey ('Juego de Tronos'), 'The Last of Us' adapta el videojuego de Naughty Dog lanzado por primera vez en 2013 que nos lleva a un mundo post-apocalíptico tras ver cómo una pandemia global arrasaba con prácticamente todo. Allí seguiremos el viaje de Joel (Pascal) y Ellie (Ramsay) para llegar a su destino y cómo tendrán que lidiar con multitud de infectados a lo largo de su trayecto.

Detrás de la serie tenemos a Craig Mazin, máximo responsable de la excelente 'Chernobyl', y Neil Druckmann, guionista y codirector del videojuego original. Todo apunta a que será uno de los grandes bombazos del año que viene y encima vamos a tardar muy poco en poder comprobarlo.