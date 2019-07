'The Mandalorian: Jon Favreau ya está escribiendo la segunda temporada de la primera serie de 'Star Wars' en acción real

De entre los muchos —tal vez demasiados— proyectos centrados en el universo de 'Star Wars' que se vislumbran en el horizonte, 'The Mandalorian', la serie de Jon Favreau para la plataforma de streaming Disney +, es a priori, el más interesante. Y más aún tras conocer el salvaje presupuesto con el que han contado para llevarla a cabo.

Según ha reportado el medio Dark Horizons, el show, que protagonizará Pedro Pascal, ha costado una media de 15 millones de dólares por episodio, y un total que supera los 120 millones, sin incluir las inversiones en marketing y otros aspectos. Esto la convierte automáticamente en una de las producciones televisivas más caras de la historia catódica.

Junto a esta sorprendente revelación, de la que sólo podemos esperar un espectáculo a la altura de las circunstancias, Jon Favreau ha ofrecido recientemente diversa información en varios medios para ir calentando el estreno de 'The Mandalorian', esperado para el 12 de noviembre de este mismo año. Para empezar, en el programa de Jimmy Kimmel, ha arrojado algo de luz sobre el argumento:

"Es sobre un caza recompensas. Transcurre después de 'El retorno del Jedi', así que el Imperio ha desaparecido. Se está desatando un infierno en el borde exterior, y es sobre la escoria y los villanos que ahora quieren hacerse con el imperio de la ley. ¿Qué ocurre? El caos se apodera de too, y tenemos muchos personajes indecorosos."

Pero, más allá de estos nuevos detalles, lo más interesante que ha compartido Favreau está relacionado con el proceso de creación de la serie —una apuesta a doble o nada, básicamente— y con el hecho de que ya se encuentra escribiendo la segunda temporada de 'The Mandalorian'. Así lo explicó en el medio Collider:

"He continuando sumergiéndome cada vez más profundamente en la órbita de Disney, pero afortunadamente el material en el que está trabajando Disney es el material que me encanta. Quería hacer una serie de televisión de 'Star Wars' como 'The Mandalorian', les hice un pitch y estuvieron muy abiertos a ella. Incluso escribí cuatro episodios antes incluso de que me contratasen para hacerla, porque, como fan, estaba entusiasmado por ver lo que podían ser estas historias y ver si estaban interesados en hacer lo que me interesaba a mí; y lo estaban. Y estaba escribiendo la segunda temporada esta mañana antes de venir aquí."

Pese a la ligera pereza que me empieza a dar tanta explotación de la saga galáctica, he de reconocer que estoy muy a bordo de lo que prometen ofrecer Favreau y su 'The Mandalorian'; personalmente, el principal reclamo que tiene Disney + actualmente para un servidor.