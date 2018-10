'The Mandalorian': primer vistazo oficial y lista de directores de la serie de acción real de Star Wars

Ya podemos echar un vistazo a 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de 'Star Wars'. Un día después de darse a conocer el título y la sinopsis, se ha compartido la primera imagen del rodaje y se ha anunciado la lista de directores que ha fichado Lucasfilm para poner en marcha este ambicioso proyecto, que constará de 8 episodios.

Dave Filoni, creador de 'Star Wars Rebels', se encarga del primer capítulo de la serie. Los otros estarán a cargo de Taika Waititi ('Thor: Ragnarok'), Rick Famuyiwa ('Dope'), Deborah Chow ('Jessica Jones') y la actriz Bryce Dallas Howard, que hasta sólo ha dirigido cortos. Suena un poco a enchufe ya que su padre realizó 'Han Solo: Una historia de Star Wars'.

Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. 'The Mandalorian' se sitúa después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguiremos los esfuerzos de un pistolero solitario en los límites de la galaxia, alejado de la autoridad de la Nueva República...

Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson son los productores de la serie, que al parecer tiene un presupuesto de 100 millones de dólares, una cifra digna de un blockbuster de Hollywood. Les saldrá a unos 12M$ por episodio, similar a lo que se está gastando HBO con 'Juego de Tronos'; es una barbaridad pero por delante hay series como 'The Crown' (13M$) y 'The Get Down' (16M$), una de las pocas series que Netflix ha cancelado tras una sola temporada.

De momento no se ha informado sobre el reparto de 'The Mandalorian', a pesar de que el rodaje ya ha comenzado, y tampoco hay fecha de estreno oficial. Será uno de los grandes títulos de la futura plataforma de streaming de Disney, prevista para 2019 (parece que se llamará "Disney Play"). Los fans de 'Star Wars' no van a poder resistirse con una producción de estas características en el catálogo.