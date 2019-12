'The Mandalorian': por qué el episodio 7 es el mejor de la serie de 'Star Wars' (hasta ahora)

A veces, aferrarse a los tropos no es tan malo. 'The Mandalorian' es el ejemplo de que una serie puramente nostálgica está uniendo a los fans enfrentados de 'Star Wars'. Como prueba, su episodio 7 esta siendo considerado el mejor de la serie. Regresan personajes que ya han aparecido, y con las relaciones ya establecidas los personajes interactúan con fluidez en un relato lleno de acontecimientos importantes.

En 'The Reckoning' se evitan algunos de los problemas que habían empezado a afectar a las últimas entregas de la serie de Disney +. Hay una premisa atractiva y de alto riesgo y el episodio presenta elementos de 'Star Wars' reconocibles al instante sin recurrir a la constante complacencia de la nostalgia que había estado presente en muchos episodios. Los personajes son agradables, convincentes y se enfrentan entre sí con sentido.

En busca del Baby Yoda perdido

Dirigido por Deborah Chow y escrito por Jon Favreau, en el séptimo episodio, Mando recibe un mensaje de Greef, el líder de los cazarrecompensas que está vivo y ahora está supuestamente del lado de Mando, planeando derribar al Cliente. De nuevo aparece Brawler Dear Dune como apoyo y Kuill para cuidar al Baby Yoda. Pero plan no sale como se esperaba. Mando continúa teniendo cierta química platónica con Cara, que parece una de las pocas personas con las que parece sentirse cómodo.

Kuill es el clásico cliché paternal, que fue el aliado y mentor de Mando y lo es de Yoda, y además sabe más sobre la fuerza de lo que pudimos ver al principio. Él es el prototipo Obi-Wan Kenobi y la actuación combinada de Nick Nolte y Misty Rosas hace que el pequeño alienígena sea convincente y entrañable. La restauración del droide de Taika Waititi hace hincapié en el incómodo y reaprendizaje de los droides para funcionar, lo que nos muestra la paciencia de Kuill como núcleo de su carácter y parte de lo que lo hace tan encantador.

Este personaje contrasta con los torpes y crueles mercenarios del anterior episodio y conecta de forma tierna con el pequeño Yoda, cuyos poderes en la fuerza están creciendo, introduciendo el mismo poder que aparece en 'Star Wars Episodio IX: El ascenso de skywalker' (Rise of the Skywalker, 2019). El uso de a fuerza en este personaje, eso sí sigue colisionando con la magia original, en la que la fuerza era algo aprendido, de capacidad de conexión con el universo y no un superpoder genético sin pizca de espiritualidad o mística.

Cliffhanger de infarto

El diálogo es funcional y clásico de 'Star Wars', con personajes que a menudo hacen preguntas para explicar posibles agujeros con los actores haciendo que las líneas funcionen, con Pedro Pascal y Gina Carano elevando el guión gracias a una implicación con sus personajes, pero el plato fuerte, como siempre son sus escenas de acción en las que algunas son más rutinarias que de costumbre, salvo un ataque nocturno de criaturas parecidas a dragones que recuerda a la saga de Riddick. Pero, entonces ¿Por qué está siendo tan bien valorado el episodio?

Ya hemos mencionado la recuperación de dos de los mejores personajes, todos juntos. Pero, en primer lugar, la razón es que forma parte de un final doble, un clímax que acabará en el capítulo 8. Esto hace que todo tenga otra actitud y la trama sea más determinante. Por otra parte están las revelaciones. Especialmente la de que el cliente no es el gran malo, sino un nuevo personaje el Moff Gideon de Giancarlo Esposito, demostrando de nuevo que lo suyo es hacer de villano. Gideon responde al arquetipo del Imperio, una versión refinada y más letal de un cazarrecompensas. Su presencia es lo que hace el episodio verdaderamente emocionante.

Con el gran conflicto frente al equipo reunido, se ha creado la verdadera atmósfera de un western previo a un gran duelo, y as cosas se ponen empinadas al máximo en el twist final. Una de las ventajas es que la serie no se alarga más de lo necesario y mantiene su tono aventurero sin tratar de abarcar más de lo que le corresponde. Dicho esto, se ven también los hilos que hacen que muchos episodios no se diferencien tanto de la televisión de otras épocas menos prestigiosas de la televisión, con héroes en misiones al estilo 'Star Trek' o 'Hércules'.