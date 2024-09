'The Walking Dead' presenta sus fichajes para la temporada 3 de 'Daryl Dixon'. Estos son los actores que acompañarán a Norman Reedus y Melissa McBride por la España zombificada

A apenas un mes de que se estrene la temporada 2 (el 4 de octubre) de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', subtitulada 'The Book of Carol', desde AMC están ya perfilando el reparto de la próxima temporada de la serie de zombis. Y ha sido durante el FesTVal de Vitoria donde se ha desvelado quién acompañará a Norman Reedus y Melissa McBride en su periplo por España.

Y ojo porque de cabeza de cartel tenemos nada menos que a Eduardo Noriega y Óscar Jaenada quienes, junto a Alexandra Masangkay se unirán al reparto principal de la serie. Como actores de reparto estarán Candela Saitta y Hugo Arbués. Sus personajes, eso sí, no han sido desvelados todavía.

Recordemos que esa temporada 3 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' seguirá a Daryl y Carol en su viaje de vuelta a casa. Tras dejar Francia, se verán extraviados a tierras lejanas de condiciones adversas y en cambio constante, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

Unos nuevos episodios que llegarán en 2025 y cuyo rodaje ya está en marcha con Madrid como sede. La temporada se rodará en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. David Zabel seguirá ejerciendo de showrunner con Scott M. Gimple como productor principal de la franquicia.

