La extraña razón por la que HBO no quiso hacer 'The Walking Dead' y que llegó a cambiar la serie para siempre

En su camino a trasladar 'The Walking Dead' del cómic a la pequeña pantalla, la serie casi acaba llevando otro sello distinto al de la AMC. HBO fue la primera opción de Kirkman y su equipo, pero aquellas conversaciones acabaron no llegando a buen puerto y tuvieron que pensar en una alternativa.

La razón de la negativa de HBO fue extraña. La que ya desde entonces era conocida por ser una cadena independiente y adulta que rompía las reglas consideró que esta historia post-apocalíptica de zombis era muy violenta. No es la primera vez que dijeron que no a un posible éxito, la cadena también rechazó otras series míticas como 'Mad Men' o 'Breaking Bad'.

HBO pidió rebajar el tono

En su conversación con HBO Gale Anne Hurd y Greg Nicotero fueron los paladines de Robert Kirkman, y lucharon por mantener su visión creativa. La cadena pidió rebajar el tono, pero Hurd se negó en redondo. Para Nicotero fue la decisión ideal: "Gracias a dios que acabamos con AMC. Ellos sí entienden la serie.", declaró sobre aquella primera reunión fallida.

AMC tampoco fue un camino fácil para la serie. Su showrunner original, Frank Darabont ('The Mist'), tuvo limitaciones de presupuesto desde el primer momento y necesitó adaptarse a una cadena más conservadora en cuanto a lo explícito de su contenido. HBO también podría haber facilitado el fichaje de Thomas Jane como Rick, la que era la primera opción para Darabont, y que en aquel momento estaba inmerso en 'Hung', una serie de la cadena.

Como también atestiguan sus múltiples proyectos de spin-off tras el final de la serie principal, 'The Walking Dead' acabó siendo uno de los mayores éxitos televisivos contemporáneos gracias a AMC, por lo que tampoco se lamentó demasiado la pérdida. Y a día de hoy es difícil imaginar a otro que no sea Andrew Lincoln dando vida a Rick Grimes.

De toda esta historia la que tuvo más que perder fue HBO. La cadena no fue la única que se quedó sin 'The Walking Dead' por pedir que se minimizara el gore y la violencia, pero sí es una para la que la petición resulta especialmente incongruente, teniendo en cuenta el perfil adulto de su catálogo que venía de series legendarias como 'The Wire' o 'Los Soprano', y que años más tarde estrenaría bombazos como 'Juego de tronos' o 'The Last of Us'.

