Todo lo que sabemos de 'El accidente', la nueva serie de Telecinco

Suele pasar que las cadenas tienen llena la cartera de series y películas por estrenar y la empiezan a promocionar sin saber exactamente cuándo van a estrenar. De hecho hasta hace unas semanas no parecía que hubiera hueco en la parrilla de Telecinco para 'El accidente', su nuevo drama que llegará a la cadena la próxima semana.

Pero si no hay hueco, se hace, y el fracaso de 'Ella es tu padre' la noche de los martes tenía que subsanarse tarde o temprano y después de unas semanas con un combo entre 'GH Revolution: Última hora' y cine, la cadena ha decidido estrenar 'El accidente' el próximo martes 28 de noviembre enfrentándose al estreno de 'Traición' en La 1.

Y lo ha anunciado con su estrategia del "preestreno multicanal" que no es otra cosa que un adelanto largo de la serie para mostrar, al final, la fecha. Pero vayamos a lo importante. 'El accidente' es una producción creada por Daniel Écija e Inés París que se encargan, además, del guión y dirección de esta adaptación libre de la serie turca 'Son'.

Sinopsis oficial y tráiler de 'El accidente'

Todo comienza con un accidente de avión en el que supuestamente ha embarcado José (Quim Gutiérrez), un modélico padre y esposo al frente de una pequeña empresa familiar. Nada más conocer la noticia, su mujer, Lucía (Inma Cuesta) empieza a recabar información sobre el suceso y pronto sabe que no ha habido supervivientes. Sin embargo, nadie parece saber nada de su marido, no le encuentran entre los fallecidos, no figura en la lista de los malogrados pasajeros… como si se hubiera evaporado en el aire. ¿Dónde está José? ¿Embarcó realmente en el avión? ¿Qué se oculta tras el dramático misterio? La confusión de Lucía es cada vez mayor a medida que empieza a descubrir detalles y a ver extrañas e incomprensibles reacciones en su entorno familiar, lo que le lleva a preguntarse si realmente conocía a su marido, si José era realmente quien decía ser y el hombre junto al cual formó una familia.

El accidente de avión será solo el punto de partida para centrarse en la historia de cómo el mundo de Lucía se derrumba al ver que detrás de su tranquila vida en un pequeño pueblo esconde toda una trama de secretos y mentiras que irá descubriendo poco a poco a lo largo de los trece episodios que durará la serie (supuestamente será una única temporada con final cerrado). La serie está basada en 'Son', ficción turca escrita por Berkun Oya que se emitió en una temporada de 25 capítulos allá por 2012.

'El accidente' cuenta con un reparto encabezado por Inma Cuesta y Quim Gutiérrez a los que se les une Alain Hernández como Juan, el hermano de José; Eusebio Poncela como João, magnate local; Berta Vázquez como su esposa María y Joel Bosqued como Manuel, hermano de Lucía (cuyo personaje "llevará" la experiencia transmedia). Además en el plantel de secundarios tenemos a Jorge Bosch, César Mateo, Mariana Cordero, Elena Seijo y Pilar Gómez entre otros.

He de reconocer que cuando empecé a ver las primeras imágenes de 'El accidente', salí espantado. Tenía todo una pinta de bajo presupuesto y cutrez espantosa comenzando por el cartel y terminando por las fotos de personajes. Quieras que no el aspecto es muy importante a la hora de vender la serie, tanto que se me quitaron las ganas de verla.

Pero la verdad es que han sido las promos las que finalmente me han convencido más de dar una oportunidad. Me da esperanza que detrás de la serie está Daniel Écija que, como responsable de Globomedia, ha participado en la creación y escritura de multitud de buenas series. De hecho ahora mismo está en antena la muy recomendable 'Estoy vivo' de TVE, de la cual os hablaré en cuanto acabe temporada en diciembre, pero os adelanto que es una de las series del año.

Pues si Telecinco estrena ya 'El accidente', que supongo sufrirá un parón navideño a mitad de temporada, parece que no queda hueco para su otro thriller de "desapariciones, secretos y mentiras". Estoy hablando de 'La verdad', cuya primera promo vimos hace más de un año y que tras unas pocas promos este verano no se ha vuelto a saber nada. Me imagino que la serie protagonizada por Lydia Bosch estará reservada para 2018, pero ya empieza a oler.