Todo lo que sabemos sobre la séptima temporada de 'Juego de Tronos', ha llegado la hora enfrentarse al invierno

El invierno ha llegado a 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') y la larga espera de cara a la esperadísima séptima temporada está a punto de llegar a su fin. Recordemos que la sexta concluyó el 26 de junio de 2016 dejando multitud de frentes por todo lo alto. Ahora ha llegado la hora de que Dan Weiss y David Benioff lidien con ello, contando para ello con apenas siete episodios, tres menos de lo habitual.

Como preparación para lo que está por venir a partir de este próximo domingo, hemos recopilado todo lo que sabe de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' hasta la fecha para que podáis haceros una idea de qué podemos esperar de ella. La fecha de estreno, los trailers, la sinopsis oficial, los nuevos personajes, la duración de los episodios y hasta los directores en los que ha confiado HBO tienen cabida en el mismo.

¿Dónde y cuándo podremos ver la séptima temporada?

HBO la estrena en Estados Unidos el 16 de julio y emitirá un episodio por semana hasta su conclusión, prevista para el 27 de agosto. En España tendremos dos opciones para verla de forma simultanea a su país de origen -con el desfase horario eso se traduce a la madrugada entre el 16 y el 17 de julio-: HBO España y Movistar Series Xtra.

Recordemos que la primera no llegó a España hasta hace poco, pero es que en el contrato con Movistar se guardó la opción de conservarla si algún día iniciaba su expansión mundial. De esta forma evitó que le sucediera lo mismo que a Netflix en España, donde no puede estrenar una temporada de series tan emblemáticas como 'House of Cards' u 'Orange is the New Black' hasta el lanzamiento de la siguiente.

La sinopsis

Con la ayuda de sus tres dragones y un enorme ejército de fieles dothrakis, Daenerys (Emilia Clarke) por fin cruza el Mar Angosto hacia Poniente en compañía de Tyrion (Peter Dinklage) y Varys (Conleth Hill) con el objetivo de recuperar lo que es suyo por derecho, pero las consecuencias de su llegada podrían ser impredecibles.

En paralelo, Cersei Lannister (Lena Headey) impone su mandato en los Siete Reinos desde el Trono de Hierro, ajena a las conspiraciones de los Martell y los Tyrell, aún sedientos de venganza. Tras el anuncio del invierno con la llegada del cuervo blanco de la Ciudadela, Jon (Kit Harington) y Sansa (Sophie Turner) permanecen alerta en el Norte, sabedores de la amenaza que se aproxima desde más allá del Muro, siendo quizá los únicos capaces de movilizar Poniente para oponer resistencia al ejército del Rey de la Noche.

Lo que antes flotaba en el aire como una amenaza, está a un paso de ser un hecho inevitable. Sólo hay una guerra que importa, la gran guerra. Y ya ha llegado.

Los trailers

En versión original con subtítulos en español

Doblado al castellano

Los carteles

¿Qué podemos esperar?

La multitud de frentes con los que Cersei tendrá que lidiar tras subir al poder al final de la sexta temporada parece que va a ser uno de los grandes ejes de atención de la sexta temporada. Demasiadas personas quieren ocupar aún el trono de hierro y cuesta creer que ella vaya a ser capaz de superarlos a todos. De hecho, aún tiene pendiente cierta profecía de la que ya se han cumplido todos los puntos menos el referido a su muerte...

La alianza formada por Daenerys y Tyrion es probablemente la mayor amenaza para Daenerys, tanto por el ejército que tienen a su disposición como por los dragones de ella, un arma aparentemente invencible -algo me dice que al menos uno de ellos morirá antes del final de la serie, pero eso no dejan de ser especulaciones mías-. En el desenlace de la sexta temporada estaban ya de camino y las imágenes promocionales que ha ido lanzando HBO dejan claro que en la séptima ya pisan tierra firme.

Otro que debería dar mucho de lo que hablar es Euron, ya que Pilou Asbæk, el actor que da vida al temible tío de Theon y Yara, ha llegado a comentar que Ramsay Bolton iba a parecer un niño pequeño a su lado. No quiso -o seguramente no pudo- entrar en más detalles, pero en su primera aparición ya acabó perdiendo alguien la vida, y si hizo eso para poder hacerse con el poder, ¿de qué no será capaz por conservarlo e incluso potenciarlo?

Además, Jon no tardará en atacar a Cersei tras su victoria en la épica batalla de los bastardos, aunque también anda por ahí Sansa, cuya transformación la ha llevado a ser un personaje muy diferente y que podría convertirse en la nueva Meñique -y eso sin que este último haya desaparecido aún de la partida-.

No nos olvidemos tampoco de Arya, quien ya dio grandes avances en su particular venganza en el último episodio que tuvimos la ocasión de ver. Ella también tiene a Cersei como objetivo, ¿pero se volverá a encontrar antes con otro integrante de los Stark? Lo que seguro que nadie desea es que su camino se cruce contra el de los Caminantes Blancos, una amenaza latente que en algún momento tendrá que explotar, seguramente causando alianzas inesperadas hasta entonces.

La duración de los episodios

Va a ser la temporada más breve hasta ahora con apenas siete episodios, pero los showrunners de la serie van a compensar en cierto modo a los fans al optar por hacer episodios más largos, en algún caso hasta más propio de una película que de una serie de televisión. En concreto, la duración anunciada de cada uno va a ser la siguiente:

Episodio 1 : 59 minutos.

: 59 minutos. Episodio 2 : 59 minutos.

: 59 minutos. Episodio 3 : 63 minutes.

: 63 minutes. Episodio 4 : 50 minutos.

: 50 minutos. Episodio 5 : 59 minutos.

: 59 minutos. Episodio 6 : 71 minutos.

: 71 minutos. Episodio 7: 82 minutos.

Tened en cuenta que hasta ahora el récord estaba en los 68 que duró el final de la sexta temporada y solamente en la séptima ya va a haber dos que sobrepasen esa duración. Otro dato a tener en cuenta, la duración media hasta ahora oscilaba entre 54:25 de la temporada dos y los 56:08 de la primera. Pues bien, en esta ocasión nos iremos hasta los 63 minutos. De esta forma casi se recupera uno de los tres episodios que se han perdido por el camino...

Los directores de los episodios

Cuatro son los realizadores con los que HBO ha contado para la séptima temporada: Jeremy Podeswa se encargará del primer y del último episodio, Mark Mylod del segundo y el tercero, Matt Shakman del cuarto y el quinto, mientras que Alan Taylor dirigirá el sexto. De todos ellos, Shakman es el único que no había participado en la serie hasta ahora. Podeswa y Mylod ya habían rodado capítulos para la quinta y sexta temporada, mientras que Taylor trabajó en las dos primeras antes de dar el salto a la gran pantalla con películas como 'Thor: El mundo oscuro' ('Thor: The Dark World') o 'Terminator Génesis' ('Terminator Genisys'). Por su parte, Shakman había colaborado previamente en series como 'Fargo', 'The Good Wife' o 'It's Always Sunny in Philadelphia'.

Nuevos personajes y cambios de rostro

El oscarizado Jim Broadbent es probablemente la novedad más llamativa del reparto. Teniendo en cuenta el secretismo de la serie, poco se sabe sobre su personaje, pero el propio actor comentó que iba a dar vida a Archimaestre y que compartiría varias escenas con John Bradley-West, el actor que interpreta a Samwell Tarly. Además, Brendan Cowell se meterá en la piel de Harrag, un hijo del hierro, mientras que Megan Parkinson será Alys Karstark. También merece la pena destacar la contratación de Tom Hopper, para sustituir a Freddie Stroma en el papel de Dickon Tarly y que el cantante Ed Sheeran realizará un cameo.

El largo camino hasta la octava temporada

HBO quiere cerrar la serie en condiciones y el reto para poder hacerlo cada vez es mayor, por lo que tocará disfrutar lo máximo posible de la séptima temporada, ya que la espera para la octava puede ser aún más larga. Ya son varias las veces que se ha dicho que podría no estrenarse hasta 2019, y ojo, porque eso nos dejaría sin nada del universo creado por George R. R. Martin en 2018, pues la cadena ya ha confirmado que no habrá spin-off alguno hasta después del final de 'Juego de Tronos'.