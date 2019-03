Tráiler de la temporada 3 de 'Santa Clarita Diet': la mejor sitcom de Netflix promete nazis y amor eterno

La espera casi ha terminado. Un par de semanas más y ya podremos volver a disfrutar (y a sufrir un poco) con las aventuras y desventuras de los Hammond en la tercera temporada de 'Santa Clarita Diet', probablemente la mejor sitcom de Netflix.

Matrimonio (zombie) con hijos

El matrimonio es un compromiso, pero también te puede poner en otro tipo de compromiso cuando un cónyuge no es un zombi devorador de carne que ha vuelto de de entre los muertos, y el otro sí lo es.

En el nuevo tráiler de la temporada 3 de la tronchante comedia negra de Netflix, 'Santa Clarita Diet', Sheila, el personaje de Drew Barrymore, sigue devorando seres humanos por doquier, incluido un nuevo vecino nazi que se le antoja como "un batido de proteínas andante".

Su esposo Joel (Timothy Olyphant) sigue tan humano como las víctimas y eso es no algo que su mujer intentará cambiar en esta temporada. "Podemos pasar la eternidad juntos si me dejas morderte", sugiere de manera juguetona en un restaurante. Aunque Joel no parece del todo convencido y será posiblemente el mayor cliffhanger de la temporada.

Temporada que podremos ver a partir del próximo viernes 29 de marzo en Netflix en una nueva tanda de diez episodios que prometen arrancarnos las uñas y un montón de carcajadas.