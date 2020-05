'Upload' tendrá temporada 2: Amazon renueva el cielo virtual del creador de 'The Office'

Amazon Prime Video ha renovado 'Upload' una semana después de su estreno el pasado viernes 1 de mayo. La nueva comedia de Greg Daniels, creador de la versión norteamericana de 'The Office' (que también podéis encontrar en Prime) ha debido convencer bastante en la plataforma. Por lo menos el público y la crítica ha respondido positivamente (en mi caso, con algún reparo) a la propuesta.

Eso sí, no sabemos todavía ni fecha de estreno ni número de episodios con los que contará esta temporada 2. Una temporada con la que Daniels y compañía ya contaba al hacer uno de los trucos clásicos de las sitcoms: hacer un girito que cambie potencialmente las dinámicas futuras.

Más paraíso capitalista

'Upload' nos lleva al año 2033, en un futuro cercano en el que se han desarrollado "más allá" virtuales donde subir (en la serie traducen upload como descargar, lo cual es exactamente lo contrario) tu consciencia cuando se acerca el final de tu vida.

Gracias a su novia millonaria (Allegra Edwards), Nathan (Robbie Amell) acaba en uno de estos paraísos tras ser malherido en un extraño accidente de coche autónomo. Allí empezará a desarrollar un vínculo con su "ángel" (su agente de atención a cliente) Nora (Andy Allo).

La verdad es que me alegro mucho por la renovación ya que me gustaría ver si la serie logra despegar del todo en una temporada 2. No es que esta primera temporada de 'Upload' esté mal, al contrario. El caso es que, aun siendo bastante divertida, se ve que no logra explotar todo el potencial de la premisa y las implicaciones que tiene.

El historial de Daniels nos indica que sus primeras temporadas no son su fuerte (solo hay que ver las de 'The Office' y 'Parks and Recreation'), por lo que crucemos los dedos para ver si, de nuevo, nos planta un nuevo imprescindible a partir de la temporada 2.