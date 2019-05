'El vecino': todo lo que sabemos de la serie española de superhéroes de Netflix

Una de las grandes apuestas españolas de Netflix para 2020 es 'El vecino', la adaptación del cómic homónimo de superhéroes que convierte a Quim Gutiérrez en Titán, un adalid de la justicia bastante particular. Ahora vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de 'El vecino'

El argumento

A continuación encontraréis la sinopsis oficial:

Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola va dando tumbos desde hace unos meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Javier se ha convertido en todo un superhéroe, pero no le va mucho mejor que antes.

El cómic original

Creado en 2004 por el guionista Santiago García y el dibujante Pepo Pérez, 'El vecino' toma como referente a Spider-Man, de cuyos cómics es traductor habitual el primero. En ella se busca ahondar en el aspecto más cotidiano de la vida del superhéroe con una gran presencia del humor pero sin querer convertirse en ningún momento en una simple parodia.

Está previsto que el cómic se divida en cinco tomos, de los cuales Astiberri ya ha publicado los tres primeros

El reparto

Quim Gutiérrez va a ser el gran protagonista de la función, un joven cuya vida no pasa por su mejor momento, ya que su negocio no termina de despegar y la relación con su novia pende de un hilo. Todo eso cambia cuando un extraterrestre cae encima de él y le traspasa sus poderes.

La carrera de Gutiérrez despegó en la pequeña pantalla con series como 'El Cor de la Ciutat' o 'Génesis, en la mente del asesino'. Hace poco pudimos verle en 'El accidente', emitida por Telecinco entre 2007 y 2008.

Clara Lago en 'El corazón del océano'

Junto a él encontraremos a Clara Lago en el papel de su novia en la ficción. La última vez que vimos a Lago en una serie fue en un episodio de 'The Librarians', pero con anterioridad se había dejado ver en títulos como 'Los hombres de Paco', 'Lex' o 'El corazón del océano'.

El reparto principal se completa con Adrián Pino, visto en apariciones episódicas en 'Malviviendo' o 'Allí abajo', y Catalina Sopelana, actriz de escaso recorrido -debutó en 2017- y que ha colaborado puntualmente en series como 'Velvet Colección' o 'Matadero'.

El director y los guionistas

Tras las cámaras encontraremos a Nacho Vigalondo, director español nominado en su momento al Óscar por el estupendo cortometraje '7:35 de la mañana'. Poco después dio el salto al largometraje con 'Los cronocrímenes', continuando su carrera en la gran pantalla con títulos como 'Extraterrestre', 'Open Windows' o 'Colossal'.

Durante los últimos años ha trabajado con regularidad en la pequeña pantalla, dirigiendo episodios para series como 'Into the Dark' o 'Justo antes de Cristo'. En el caso de esta última son capítulos de la segunda temporada que no podremos ver hasta 2020.

En el equipo de guionistas de la adaptación del cómic original de Santiago García y Pepo Pérez tenemos a Miguel Esteban y Raúl Navarro, conocidos por haber co-creado 'El fin de la comedia' junto a Ignatius Farray. Esteban también ha trabajado en series como 'Museo Coconut' o 'El internado', mientras que Navarro fue guionista de 'El intermedio' durante varios años.

El cargo de showrunner lo comparten Carlos de Pando y Sara Antuña. El primero ha trabajado a lo largo de su andadura en series como '7 vidas' o 'El ministerio del tiempo', mientras que la segunda co-creó 'La víctima número 8' y anteriormente colaboró en títulos como 'Los hombres de Paco' o 'Luna, el misterio de Calenda'.

El rodaje

El rodaje de 'El vecino' arrancó pasado mes de marzo en Madrid y a día de hoy no se ha anunciado que haya llegado a su final.

La fecha de estreno

Por el momento solamente sabemos que Netflix tiene previsto estrenarla a lo largo de 2020, pero no ha concretado aún la fecha exacta.