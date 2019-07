Volvemos a la zona de peligro: 'Archer' renueva con FXX para su temporada 11

Los amantes de la animación para adultos acabamos de recibir una excusa perfecta para descorchar una botella de champán y ponernos un disco de Kenny Loggins a todo volumen, porque desde la Comic Con de San Diego acaba de confirmarse que volveremos a visitar la "zona de peligro" de la mano del agente Sterling Archer en una nueva temporada.

La buena nueva ha llegado durante el panel de 'Archer', en el que el productor ejecutivo Casey Willis ha dado una pequeña pista sobre los derroteros que tomará la undécima temporada de la serie:

"Estamos tremendamente emocionados por nuestra undécima temporada y esperamos ansiosos a que 'Archer' se despierte de su coma y regrese a un mundo de espías que ha continuado sin él durante los últimos tres años."

Aunque la premisa haya quedado clara, aún está por ver si volverán a darle una vuelta de tuerca a la producción una vez más; porque si algo ha quedado claro tras estos diez años es que 'Archer' es una serie imprevisible que tan pronto es una parodia de espías como una aventura de piratas, un thriller de narcotraficantes o una epopeya espacial retrofuturista como la vista en '1999'.

Con su renovación, 'Archer' se convierte automáticamente en la serie más longeva de la historia de FX tras 'It’s Always Sunny in Philadelphia'; y esto ha sido gracias a un público fiel que no desertó tras el cambio de canal a FXX. Ahora sólo queda esperar por la fecha en la que llegará nuestra nueva dosis de humor cafre e irreverente de la mano de estos personajes irrepetibles.