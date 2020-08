Wong Kar-Wai vuelve con 'Blossoms Shanghai': primer vistazo a la esperada serie del director de 'Deseando amar'

Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar 'The Grandmaster' el último trabajo tras las cámaras de Wong Kar-Wai. Cuesta creer que en todo ese tiempo no haya estrenado película alguna y así seguirá durante un tiempo. Por suerte, eso no supone que esté inactivo, pues aquí os traemos el primer vistazo a 'Blossoms Shanghai', su primera serie de televisión.

Una evolución de un proyecto previo del cineasta

Creada por el propio Kar-Wai a partir de la novela 'Blossoms', escrita por Jin Yu Cheng, la serie será un homenaje al lugar de origen del director de 'Deseando amar' en los momentos más intrigantes de su historia reciente. Kar-Wai también produce la serie y se ha encargado de dirigir el primer episodio.

En su momento, el cineasta anunció el proyecto como una película a modo de continuación de 'Deseando amar' y '2046', pero ahora ha evolucionado hasta convertirse en una serie. Lo curioso es que Kar-Wai mantiene también la idea de llevar la novela a la gran pantalla...

'Blossoms Shanghai' contará la historia de Mr. Bao, un enigmático millonario interpretado por Hu Ge, y su viaje para pasar de ser un joven oportunista con un problemático pasado hasta una de las personas más importantes de Shanghai. El guion corre a cargo de Qin Wen.

Por el momento no hay fecha de estreno prevista para la serie, pero ya se sabe que Tencent Penguin Pictures se ha hecho con los derechos de 'Blossoms Shanghai' para China y actualmente se trabaja en las ventas para el mercado internacional.