Ya es oficial: 'The Umbrella Academy' será una serie de acción real en Netflix

Después de circular el rumor por Internet la semana pasada, Netflix ha confirmado de manera oficial la producción de una serie basada en 'The Umbrella Academy'. Serán diez episodios, se emitirán en 2018 y ya tenemos un primer póster como aperitivo, aunque la adaptación será de acción real, con actores de carne y hueso.

'The Umbrella Academy' es una obra creada y escrita por Gerard Way, e ilustrada por Gabriel Bá, que comenzó a publicarse en 2007 bajo el sello de Dark Horse Comics. La historia se centra en los distanciados miembros de una disfuncional familia de superhéroes; Monóculo, Spaceboy, Kraken, Rumor, Seance, Número Cinco, Horror y Violín Blanco trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras el grupo se desmorona debido a sus personalidades y habilidades.

Jeremy Slater ('El exorcista') ha escrito el episodio piloto y Steve Blackman ('Fargo', 'Altered Carbon') será el showrunner de la serie. Gerard Way ha dejado estas palabras en relación a la noticia:

"Me emociona que The Umbrella Academy haya encontrado un hogar en Netflix. No se me ocurre un lugar mejor para la visión que Gabriel Ba y yo tuvimos creando el cómic, y estoy impaciente de que la gente experimente ese mundo como un show de acción real."