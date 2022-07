Bryan Cranston anuncia el final de su nueva serie criminal: 'Your Honor' no tendrá temporada 3

Bryan Cranston ('Breaking Bad'), ha desvelado que la temporada 2 de 'Your Honor', la serie criminal que protagoniza, será la última. La noticia llega justo cuando se han empezado a rodar estos nuevos episodios, que verán la luz próximamente en Showtime (y en España en Movistar Plus+).

En realidad, la noticia no es demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que de por sí la ficción iba a ser una miniserie. Sin embargo, el notorio éxito de la propuesta condujo a la decisión de aprobar una segunda tanda de episodios.

Algo con lo que no contaba demasiado el propio Cranston:

«[Ahora] me estoy preperando para la segunda y última temporada de 'Your Honor', que es una serie limitada que hice para Showtime. Por lo que me dijeron, tuvo audiencias más altas que ninguna otra serie que han tenido, por lo que una temporada más de eso.»

Una temporada 2 con cambios

Este cambio de planes también afectó a la parte creativa. Peter Moffat ('The Night Of'), el showrunner, decidió no continuar en la ficción. David Manson le sucedió brevemente, pero finalmente esta nueva temporada corre a cargo de Joey Hartstone, quien ya era guionista de los primeros episodios.

Basada en la israelí 'Kvodo', 'Your Honor' sigue la historia de un juez que se ve traspasando los límites morales y éticos cuando su hijo atropella al hijo de un poderoso señor criminal.

Michael Stuhlbarg, Hope Davis, Hunter Doohan, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. y Sofia Black-D'Elia, entre otros conforman el reparto principal de la temporada 1.