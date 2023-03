La isla de las tentaciones 6: dónde y cuándo ver la octava gala, en la que Elena pedirá una hoguera de confrontación y Adrián verá lo que hizo Naomi bajo la sábana

Esta noche tendrá lugar la octava gala de La isla de las tentaciones, en la que veremos cómo Adrián huye hacia el mar tras ver a Naomi caer en la tentación con Napoli. Como siempre, podréis seguir la gala con nosotros en directo.

¿Dónde y cuándo?

Hoy, lunes 13 de marzo, se emitirá el episodio 8 de La isla de las tentaciones a las 22:00 en Telecinco y acabará sobre las 00:30. También podrá verse online en directo y en diferido a través de Mitele.

En la gala de hoy, Elena deberá afrontar las consecuencias de no haber ido a la última hoguera (que serán "tan graves" como estar dos minutitos cara a la pared, ya os lo adelantamos) y exigirá tener una hoguera de confrontación con David. Mientras tanto, David hará aquello de "ojos que no ven, corazón que no siente" y se liará con María en el jacuzzi.

Sandra Barneda les dará a las chicas la posibilidad de librarse de las luces de la tentación si consiguen adivinar a quién pertenece cada una. Lo consigan o no, el caso es que terminarán estampándolas contra el suelo.

Manuel Tentador se enfadará con Marina al verle coquetear con Miguel de Hoyos, Laura estará "al límite", Naomi y Napoli tendrán algún desencuentro... aunque lo que Adrián verá será su "encuentro" en la cama (que parece un edredoning pero no tiene por qué, ya sabéis) y después intentará huir de la isla a nado.

Os esperamos a las 22:00 para ir comentando la gala en directo y ver qué es lo que se cuece en redes.