'Pesadilla en el paraíso': la gala 5 expulsa al gran favorito, muestra sexo bajo las sábanas y monta un crossover de realities Mediaset

Pongamos por un momento que es cierto que Telecinco no amaña los resultados de 'Pesadilla en el paraíso' y sus realities. Ni por esas es comprensible lo que ha pasado en la gala 4 del concurso de los famosos en una granja, donde el mayor atractivo para el público ha salido por la puerta dejando tras de sí la desazón de un programa que ya estaba siendo un fracaso de audiencia pero al que aún le quedaba un mínimo respiro que se ha evaporado sin que nadie sepa ni cómo ni por qué.

Comiendo kikos

Los nominados de la semana eran Tania, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', y Kiko, el marido de Sofía Suescun. Él venía de estar nominado durante un mes y de haber echado a los concursantes más potentes uno a uno, así que esta se suponía que iba a ser una expulsión rutinaria... Si no fuera porque a Telecinco, de repente, le interesa la trama de Tania porque la concursante tuvo visita de su novio en la granja y aprovechó para mantener relaciones sexuales con él. Y ya sabemos que eso a la cadena le encanta.

Quizá por eso vendió que los porcentajes, al inicio del programa, estaban en un 41% frente a un 59%, que no varió: Kiko Jiménez fue expulsado del programa ante la estupefacción de los espectadores más fieles. "Era de esperar, llegaría el momento en el que se agotasen las fuerzas de la gente que me apoya", ha dicho el muchacho, sin saber que quizá la verdad tiene varios tentáculos.

#PesadillaEnElParaíso #PesadillaParaíso5



¿Soy la única que piensa que Mediaset ha hecho, de nuevo, TONGO echando a Kiko, solo porque @sofiasuescun no les hace casito? En plan castigo. pic.twitter.com/VZmWRCzGze — 𝕄𝕁 💗 (@mjane_realities) February 2, 2023

Veréis: en su intento por lanzar espaguetis a la pared a ver si alguno se pega, Telecinco no solo lo está intentando con dos ediciones simultáneas de 'La isla de las tentaciones' y 'Pesadilla en el paraíso', sino también con una nueva edición de 'Solos', exclusivo de Mitele, en el que mete a concursantes de sus realities a vivir en un piso. En este caso Javi y Mario, de la isla infiel, que llevan diferentes invitados al sofá. Uno de ellos ha sido, oh casualidad, Samuel, el ex de Tania.

El Endgame de la tontería

Si Marvel puso todas las cartas encima de la mesa con el crossover más esperado y se sacó de la manga 'Infinity war' y 'Endgame', Telecinco ha hecho lo propio mezclando sus realities y tratando de generar una fidelidad que no llega (ni llegará). En este caso, la victoria de Tania fue recibida con alegría desde el piso de 'Solos', con el que conectaron, algo que no hizo mucha gracia a la muchacha.

todos los comentarios en instagram diciendo que han hecho tongo con la expulsión de Kiko y diciendo que van a dejar de ver el programa.. la cuenta ha perdido ya 2000 seguidores y no me extraña #PesadillaParaíso5 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) February 2, 2023

"La verdad que me sorprende. Creo que se ha hablado bastante de mí y espero que esperen a que salga para poder defenderme. Es lo único que digo", ha dicho en tono defensivo, como preguntándose por qué demonios le han metido un crossover con otro programa en su noche de triunfo. Samuel, por su parte, también ha visto cómo su ex se acostaba con su actual novio, algo en lo que el reality ha hecho muchísimo hincapié. Lo de las pruebas es lo de menos teniendo salseo de personas que no conocíamos hace medio año (y mejor así).

Para añadir magdalenas al tarro, Tania le prometió a su madre que no tendría sexo en la granja (con comentarios que preferíamos no escuchar, del estilo "Qué rico"), así que siente que la ha decepcionado. También es cierto que la primera noche, en la que Maite Galdeano estaba presente en la habitación, no pudieron ni acariciarse sin las quejas de la exconcursante, así que fue Silvina la que les dejó su habitación para hacer sus asuntos, a pesar de llevarse regular con Tania. El sitio terminó incitando al amor, porque ambos se lo han declarado. Nada, que el Cupido de los Deluxe ya está en el aire.

Entre dos mares

Como en cualquier programa de 'Pesadilla en el paraíso' hubo hueco para el juego en sí mismo más allá del cotilleo rancio: Kiko nominó directamente a Mar, una influencer a la que pudimos ver en 'Amor con fianza', y el resto de concursantes a María José Galera, la concursante del primer 'Gran hermano' por la que a Jorge Berrocal le pusieron la pierna encima.

Y hasta aquí el asunto: no se puede decir que esta semana no haya habido contenido, otra cosa es que Telecinco cada vez vaya más al nicho de mercado de lo único que le funciona ahora (más o menos): 'La isla de las tentaciones'. Si Kiko y Maite volverán en una posible repesca o no, está por ver. De momento, la cosa sigue a velocidad de crucero y, si continúa el ritmo, en muy poco tiempo habremos llegado a la final. ¡Ahí seguiremos!