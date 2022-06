Celebra el décimo aniversario de la trilogía de El Caballero Oscuro con estos grandes descuentos de DC en ropa, películas y mucho más

Hace diez años que se estrenó en los cines la última película de la saga que dio inicio Batman Begins: "El Caballero Oscuro: la leyenda renace", dirigida por Christopher Nolan y donde se nos mostró un Bruce Wayne que debía enfrentarse a unos villanos muy memorables. Si no te has perdido ningún detalle de las películas, en Zavvi hemos encontrado una gran cantidad de ofertas para celebrar el décimo aniversario de Batman Begins: camisetas, películas y mucho más.

Películas de The Batman

The Batman es la última cinta que hemos podido disfrutar del icónico personaje de DC, donde se nos mostraba un nuevo Batman interpretado por Robert Pattinson que estaba caracterizado por ser más humano y oscuro de lo que estábamos acostumbrados a ver. Si aún no has visto esta película, os recordamos que está disponible en HBO, pero en Zavvi encontramos un gran descuento en sus tres versiones: 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD. Aunque, si lo preferimos, también podemos llevarnos la trilogía de Batman Begins en Blu-ray por solo 18,49 euros.

The Batman en 4K Ultra HD PVP en Zavvi 30,49€

Ropa de DC

En Zavvi también podemos encontrar un gran número de camisetas y sudaderas no solo de Batman, sino de muchos de los personajes de DC con diseños inspirados en las películas y en los cómics. Un buen ejemplo son estas dos sudaderas, donde podemos ver que una de ellas cuenta con un diseño donde podemos ver el característico logo de Batman y que podemos llevárnosla por solo 20,99 euros y gastos de envío incluidos con el cupón DCHOODIE. Pero también nos encontramos otra sudadera con el logo de Superman, y con el cupón DC30 puede ser nuestra por solo 24,50 euros.

También nos encontramos con camisetas con el 30% de descuento si utilizamos el cupón DC30. En este caso, hay una gran variedad de diseños, pero algunos nos han llamado especialmente la atención, como es el caso de la camiseta de Joker que cuenta con una imagen de "The Killing Joke", o "La broma asesina". Pero también podemos ver otros diseños igual de molones como el que tiene la camiseta de Harley Quinn.





Accesorios para el hogar

Si os encanta decorar vuestras casas con productos de películas y series, en Zavvi podéis encontrar una gran colección de accesorios de DC con el descuento del 30% utilizando el cupón DCHOME, y qué mejor manera que darle la bienvenida a nuestros conocidos de la mejor forma con felpudos con el logo de Batman o con un diseño que toma el característico cartel de la prisión de Arkham.

DC Comics Arkham Asylum Entrance Mat PVP en Zavvi 13,30€

Un buen café por las mañanas consigue despejarnos para llevar por delante cada día, y para disfrutar ese momento en Zavvi podemos encontrar una gran cantidad de tazas con diseños espectaculares de muchos de los personajes de DC, como es el caso de esta taza de Joker. Pero también podemos decorar nuestro hogar con cuadros de Batman y así demostrar que somos unos grandes seguidores del superhéroe.

Batman Crazy In Love Mr. J Mug - White/Red PVP en Zavvi 7,00€

Muchos más productos de Batman

Pero eso no es todo, en Zavvi podemos encontrar muchísimos más productos de Batman: Hot Toys, sillas de director de cine, novelas y mucho más. Os recordamos que al comprar en Zavvi a veces se os pedirá que paguéis las aduanas, pero la tienda se hace totalmente cargo de ese pago, tal y como podréis leer en los términos y condiciones.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.