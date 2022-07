No te quedes sin los funkos más vendidos de la nueva temporada de Stranger Things en oferta antes de Prime Day

Por fin hemos dado por finalizada la última temporada de Stranger Things y hemos conseguido descubrir algunas de las cosas más importantes que rodea a la pequeña ciudad de Hawkins y el propio Mundo del Revés. Si os ha encantado tanto como a nosotros, en Amazon hemos encontrado los Funko Pop! más vendidos de la cuarta temporada de la serie protagonizada, sobre todo, por Once, y cuentan con diseños muy buenos.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Funko Pop de los jóvenes protagonistas

Es indudable el paso de los años que hemos podido ver durante cada una de las temporadas sobre los ya no tan pequeños protagonistas. Comenzando por un joven Will, que se vio atrapado en el peor escenario posible, y sus amigos, que salieron en su búsqueda. Nos encontramos, pues, en Amazon a los fieles compañeros que han aparecido en escena desde la primera temporada, como Mike (con su característica camiseta de Hellfire Club) o Will, cuya relación de ambos personajes ha venido marcada desde un comienzo y ha continuado expandiéndose en esta última temporada.

Pero, evidentemente, también podemos encontrar a otros personajes cuya relación ha seguido el curso de los acontecimientos vividos en Hawkins. Sí, nos referimos a Lucas y Max, cuya aparición de la actriz es una de las últimas incorporaciones al elenco de Stranger Things durante la tercera temporada, otorgándole más protagonismo durante los últimos capítulos. Además, la figura de Max cuenta con su clásico Walkman que podemos ver que lleva siempre consigo en cada capítulo.

Funko Pop de otros protagonistas

No solo nos encontramos con jóvenes protagonistas que se adentran en una lucha contra las criaturas del Mundo del Revés, sino que estos han contado con la ayuda de sus hermanos y otros personajes que han marcado un buen desarrollo para la trama, como es el caso de Steve, uno de los grandes amigos de Dustin, que ha tenido una gran evolución desde la primera temporada.

No podía faltar a esta cita otro de los personajes que se unió al elenco de actores y actrices durante las últimas temporadas. Interpretada por Maya Hawke (hija de Uma Thurman y Ethan Hawke), Robin ha conseguido ganarse un hueco en nuestros corazones por su personalidad, sus miedos y su gran relación con Steve. Y, ahora, podemos conseguir su versión miniaturizada con su figura Funko Pop. Además, tanto Steve como Robin cuentan con su característico chaleco del videoclub Family Video donde trabajan.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.