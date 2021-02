'After: Almas perdidas': el tráiler de la tercera entrega calienta la relación de Tessa y Hardin

La franquicia 'After' se un éxito en muchos países del mundo, entre ellos España, donde 'After: En mil pedazos' llegó a arrebatar el número 1 en taquilla a 'Tenet'. Ahora ha llegado el momento de echar un vistazo al tráiler de 'After: Almas perdidas', tercera entrega que promete calentar la relación entre Tessa y Hardin.

La decisión de Tessa

La historia de 'After: Almas perdidas' gira alrededor de una decisión de Tessa que provoca que todo cambie por completo, sacando a relucir secretos de su familia y poniendo en apuros su relación con Hardin. Ella sabe perfectamente que él la quiere, pero puede que el amor no sea suficiente para salvar su relación.

Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin repiten como Tessa y Hardin en una película en la que también veremos a la oscarizada Mira Sorvino, Arielle Kebbel, Louise Lombard o Stephen Moyer, al que muchos recordaréis por haber dado vida a Bill en 'True Blood'.

Por su parte, la puesta en escena corre a cargo de Castille Landon, quien también se encargará de dirigir la cuarta entrega de la saga. Para ello cuenta en ambas ocasiones con la colaboración de la guionista Sharon Soboil adaptando las novelas originales de Anna Todd.

Todavía se desconoce la fecha exacta de estreno de 'After: Almas perdidas', pero la distribuidora Diamond Films sí ha concretado que la veremos en nuestros cines más cercanos este mismo 2021.