'After. Amor Infinito' muestra su tráiler: llega el esperado final de la adaptación de la saga literaria superventas

Superados fenómenos como 'Crepúsculo' o 'Los Juegos del Hambre', la cartelera dejó vía libre para adaptar otras sagas juveniles literarias. Hollywood no iba a dejar escapar un fénomeno superventas como 'After', la hexalogía de Anna Todd que promete con 'After. Amor Infinito' darle fin a la franquicia cinematográfica.

¿Última pelea?

Todo empezó allá por 2019, cuando llegó 'After. Aquí empieza todo', que funcionó muy bien en taquilla, garantizando el futuro de la saga. Luego cada continuación ha ido recaudando cada vez menos pero lo suficiente como para llegar a 'After. Amor Infinito', la cuarta entrega que se anuncia como el punto y final de la historia (se supone que el libro 5 y el 6 son lo mismo desde el punto de vista de Hardin).

El tráiler nos muestra a Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) justo después del final de 'After. Almas Perdidas'. Tras la boda de su madre, Hardin sigue perturbado por el descubrimiento de su auténtico padre y Tessa decide que deberían estar un tiempo separados. La pareja tendrá que hacer frente a la distancia y ver si pueden dejar de pelearse a la mínima.

Aparte de Langford y Fiennes-Tiffin, tenemos en el reparto a Stephen Moyer ('True Blood'), Arielle Kebbel ('Crónicas Vampíricas'), Mira Sorvino ('American Crime Story'), Chance Perdomo ('Las escalofriantes aventuras de Sabrina') y Carter Jenkins ('Historias de San Valentín'). Por una vez, parece que repiten todos los actores (la saga está constantemente reemplazando actores de una entrega para otra).

'After. Amor Infinito' llega a los cines el 26 de agosto y veremos si de verdad dejarán la saga estar o funciona tan bien como para seguir explotando el material literario.