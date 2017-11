Analizamos el tráiler de 'Vengadores: La guerra del infinito': Marvel nos promete el blockbuster de superhéroes definitivo

Marvel se ha hecho mucho de rogar, pero hace apenas unas horas al fin ha lanzado el esperado tráiler de 'Vengadores: La guerra del infinito' ('Avengers: Infinity War'). Muchos seguro que ya lo habéis visto varias veces su épico contenido, pero quizá haya algún detalle que se os haya pasado por alto. Por ello hemos decidido realizar un profundo repaso a todo lo que nos desvela este avance que en poco más de dos minutos de duración ha disparado nuestra necesidad de ver la película dirigida por los Hermanos Russo.

Tras un plano que recuerda inevitablemente al comienzo del opening de ‘Dragon Ball’ donde todo apunta a que sea Titan, el lugar de nacimiento de Thanos, llega la voz en off de Nick Fury -ni una sola aparición presencial suya en todo el tráiler...- explicando el motivo por el que se fundaron ‘Los Vengadores’ sirve como base para un montaje de imágenes en el que vemos la situación actual de varios de sus integrantes -también oímos la voz de varios de ellos-, pero optimista no es precisamente lo que podemos ver.

Tony Stark hundido… ¿tras la derrota en alguna batalla y puede que la muerte de alguno de los vengadores?

¿Habrá hecho Hulk una visita a la guarida del Doctor Strange para luego recuperar su apariencia normal o es que simplemente Bruce Banner ha llegado a la Tierra de forma un tanto aparatosa tras el desenlace de ‘Thor: Ragnarok’ y ha caído accidentalmente allí como da a entender el agujero en el techo? -la idea de que sea el que venga a avisar de la llegada de Thanos parece descartada. Por cierto, ese rol recaía sobre Silver Surfer en los cómics-

¡Visión con apariencia humana! Una forma de llevar más allá su incipiente relación con Wanda y lo más seguro es que gracias a esa gema del infinito que tiene en su cabeza y que no va a durar demasiado ahí…

Thor listo para la batalla -aunque quizá simplemente esté en pleno viaje hacia la Tierra-. Ya sabemos que va a ser la más dura a la que se enfrenten hasta ahora.

El reencuentro de Bruce Banner y Viuda Negra nos regala varias sorpresas. La primera es ese brazo de Hulkbuster, por lo que parece que su llegada a la Tierra es vista al menos inicialmente con recelo. Otros rumores apuntan hacia la posibilidad de que sea el propio Hulk quien esté dentro de Hulkbuster...

Además, Viuda Negra se ha cambiado el color de pelo, ¿una excusa para vender merchandising?

“Con el tiempo, sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente” Primero solamente oímos la voz de Thanos, pero no se anda con tonterías. Eso sí, el Doctor Strange, Wong, Tony Stark -¿qué será eso que lleva en la mano, el teléfono que Capitán América le dejó al final de 'Civil War'?- y Bruce Banner parece que ya se huelen algo así en una escena que tiene toda la pinta de que tendrá lugar poco después de la que vimos antes con Banner y el agujero en el techo de la guarida del hechicero supremo.

Muchos habían destacado la ausencia del sentido arácnido de Peter Parker en ‘Spider-Man: Homecoming’ y Marvel parece dejar claro aquí que está de vuelta, y por un buen motivo…

¿El portal dimensional por el que Thanos llega a la Tierra?

¿Cómo ha hecho Tony Stark para ser el único que se mueve en esa escena? Quizá Thanos sea consciente de que él no tiene poder alguno sin su traje y por eso no le ha congelado a él o puede que precisamente haya inventado alguna tecnología que contrarresta ese poder de Thanos...

Muertos, muchos muertos. Esta vez sí.

Loki de nuevo con el teseracto. Ya sabemos que no salió nada bueno de ahí en ‘Los Vengadores’. No obstante, aquí no tiene cara de satisfacción, sino miedo a lo que le espera -lo más probable es que esta escena sea una continuación de lo visto durante una de las escenas post-créditos de 'Thor: Ragnarok'- y teniendo en cuenta que precede a la primera y esperada adaptación de Thanos...

¿Es cosa mía o Thanos se asemeja más a Bruce Willis que a Josh Brolin, el actor que realmente lo interpreta? Dicho esto, no hace falta más para que su presencia impresione y te quede claro que no estamos ante el típico villano de Marvel que al principio parece invencible y luego acaba siendo derrotado con relativa facilidad...

¡El traje nuevo de Spider-Man! Peter Parker lo rechazó al final de ‘Spider-Man: Homecoming’, pero la llegada de un titán loco que amenaza con destruir el planeta es buena excusa para cambiar de idea. Lo que no tengo muy claro que haya pensado bien es lo de ir a ese portal gigante que vimos antes en el cielo…

Tiene toda la pinta de ser otro portal y que no va a traer nada bueno, de ahí que Thor tenga que exprimir al máximo su fuerza para evitar que se abra…

Aún no hemos podido ver la primera aventura en solitario de Black Panther, pero esto también va afectar a su reino. No obstante, su gran momento aquí es servir como introducción al regreso del Capitán América.

No pintaban bien las cosas para Steve Rogers al final de ‘Capitán América: Civil War’ y su look descuidado deja claro que no es el mismo de antes. Por cierto, lo más probable es que también sea él el que coja al vuelo el arma lanzada segundos antes por un esbirro de Thanos -¿quizá uno de Los Hijos de Thanos?- y que por eso Black Panther pida que le consigan un escudo. Lo que es seguro es que la Bruja Escarlata se alegra de verle.

Una breve sucesión de escenas de acción para elevar la intensidad: Hulkbuster llegando a esa más que probable batalla con Hulk en la que este último sale victorioso, Viuda Negra ensartando a alguien, el Doctor Strange preparando un hechizo y varios superhéroes luchando contra alienígenas -¿sicarios de Thanos?-

Ese plano es más interesante: la gema azul permite a su portador existir en cualquier lugar o teletransportarse, ¿será ese artilugio negro la forma de reflejarlo en pantalla? Lo que parece claro es que así es como llega el ejército de Thanos o que al menos forma parte de algún complot por su parte...

Thanos destrozando a Spider-Man. Me huelo que ese plano sucede cuando el trepamuros acude a ese peligroso portal que mencionábamos antes.

Pobre Visión, con lo feliz que parecía al principio y aquí literalmente le arrancan de la cabeza la gema del infinito -por cierto, no parezca que sea Thanos quien lo hace-. ¿Querrá eso decir que ha muerto? Es posible, pero no creo que nos lo vayan a decir tan claramente en el primer tráiler.

En cambio, Thanos reconoce lo feliz que está tras hacerse con ella, o al menos con una de ellas. No está del todo claro que ese plano sea consecuencia directa del anterior, aunque sí que Iron Man no tiene nada que hacer en una pelea en solitario contra Thanos. Un solo golpe y ya está totalmente derrotado.

Una batalla gigantesca en Wakanda en la que conviene destacar varios detalles.

¡Bucky ha vuelto!

¡Hulkbuster en acción! A ver si el plano del principio con Viuda Negra y Bruce Banner es en realidad posterior a esta épica batalla…

Muy épico Falcon sobrevolando el lugar y soltando tiros a lo loco.

Que lo impresionante de esta escena no haga que pasemos por alto el detalle realmente esencial: Máquina de guerra está al fondo volando, ¿querrá eso decir que se ha recuperado de sus graves heridas en ‘Capitán América: Civil War’? Aparte de eso, recordemos que se especula con la posibilidad de que la última gema del infinito esté en Wakanda, por lo que esta lucha puede ser decisiva para que Thanos consiga sacar adelante su malvado plan. Y ojo también a las manos del Capitán América, donde podemos ver unas garras de vibranium..

¿Y si en realidad los que venían por ese portal que estaba intentando contener Thor fueran los Guardianes de la Galaxia? ¡Todo refuerzo es bienvenido en la lucha contra Thanos! La ausencia de Gamora me hace temer que su decisión de ir en su busca para vengarse no va a acabar precisamente bien para ella...