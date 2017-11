Qué significa la misteriosa escena de 'Thor: Ragnarok' que Marvel ha incluido en los créditos

Es costumbre en el Universo de Marvel que sus películas incluyan al menos una escena durante o después de los créditos finales; un regalo para los fans que puede ser una broma o un teaser de un próximo estreno. 'Thor: Ragnarok' está en cartelera y hemos podido comprobar que no se rompe la tradición: hay dos escenas tras el desenlace de la película.

Uno de los dos clips "extra" que incluye esta tercera entrega de las aventuras del Dios del Trueno es puramente cómica y no necesita explicación; disfrutar un poco más de uno de los secundarios del film. La otra escena es más importante porque es un teaser y aunque no se aclara qué significa exactamente, podemos suponerlo. Por si acaso, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha confirmado lo que la mayoría de los fans pensaban:

Obviamente: SPOILERS a partir de aquí, no sigas leyendo si no has visto la película todavía...

Thor, Hulk y los supervivientes de Asgard escapan del planeta poco antes de su destrucción y, al buscar un destino, un nuevo hogar, ponen rumbo a la Tierra. Loki no está seguro de que sea buena idea y expone sus dudas pero Thor responde que todo saldrá bien... justo en ese momento aparece frente a ellos una gigantesca e imponente nave, y ahí termina la escena. Por supuesto, la gracia de ese giro es acabar con la tranquilidad y la esperanza que intentaba transmitir Thor a su hermano (adoptivo).

Feige ha declarado que la nave es conocida como The Sanctuary II y pertenece a Thanos, el gran villano del Universo Marvel (al que ahora da vida Josh Brolin). El primer "Santuario" era el asteoride que vimos en la primera película de los Vengadores, donde vimos a Loki llegando a un acuerdo para liderar el ejército de los Chitauri e intentar invadir la Tierra. Como sabemos, ese plan fracasó y es de suponer que Thanos querrá ajustar cuentas con Loki...

Hay un detalle en 'Thor: Ragnarok' que puede explicar cómo la nave del villano encuentra a los refugiados de Asgard. Cuando Loki baja a la sala de los tesoros para resucitar a Surtur, encuentra el Teseracto con el que ya ocasionó problemas durante 'Los Vengadores'; parece claro que no lo deja allí para que sea destruido y puede que Thanos haya podido detectarlo. Es decir, adelanta el primer encuentro del villano con Thor y, ante todo, es un teaser de 'La guerra del infinito', donde el grupo de superhéroes se enfrentará por fin a este temible enemigo.

Como sabes, Marvel mostró el primer tráiler de la próxima película de los Vengadores durante la Comic-Con de San Diego y desde entonces circula una copia del vídeo que un aficionado grabó con su teléfono móvil. En este adelanto puede verse cómo Thor está flotando en medio del espacio exterior cuando lo encuentran los Guardianes de la Galaxia, por lo que podemos suponer que Thanos se apodera de la nave de los asgardianos y expulsa al Dios del Trueno. O éste se sacrifica para salvar la vida de los suyos. Ya lo comprobaremos...

'Vengadores: La guerra del infinito' ('Avengers: Infinity War') llegará a los cines en mayo de 2018. Antes, el 16 de febrero, podremos ver 'Black Panther' y es de suponer que Marvel lo aprovechará de algún modo para seguir preparando el terreno de cara al esperadísimo encuentro con Thanos.