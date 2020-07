Brutal tráiler de 'Mortal', la nueva película del director de 'Troll Hunter' y 'La autopsia de Jane Doe'

El cineasta noruego André Øvredal no para de crecer y ofrecer ejercicios de entretenimiento fantástico de primer nivel. Tras sus 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' y con otros dos títulos tan estimulantes como 'La autopsia de Jane Doe' o 'Troll Hunter', el director regresa con 'Mortal'.

Dioses y monstruos

Signature Entertainment acaba de ofrecer el tráiler oficial de 'Mortal', la nueva fantasía superheróica del director, que presenta a Nat Wolff como un adolescente noruego-estadounidense que está haciendo todo lo posible para controlar unos superpoderes bastante parecidos a los de los dioses. La película se estrenará en vod en el Reino Unido el próximo 3 de agosto.

Basada en la mitología nórdica, 'Mortal' es una aventura épica de fantasía que se describe como una fusión de películas de superhéroes como 'Chronicle' o 'X-Men', además de 'Thor'. Seguirá la historia de un niño, que debe descubrir los orígenes de sus extraordinarios poderes antes de ser capturado por unas autoridades empeñadas en condenarlo por un asesinato accidental. Una historia de aventuras de orígenes que apunta a la vieja escuela.

Es imposible no pensar en 'Scanners' o 'Poder mental' ('The Mind's Eye'), modestas apuestas de género que son recordadas con cariño por los fans, sobre todo la obra maestra de David Cronenberg. Habrá que esperar para ver qué pasa con su estreno en nuestro país, esperamos que no pase mucho tiempo entre el estreno en Reino Unido y podamos disfrutar de la nueva película de un director a tener siempre en cuenta.