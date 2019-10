Disney+ presenta todas sus series y películas en un inabarcable tráiler que dura más que 'Vengadores: Endgame'

Si, como nosotros, estáis atentos a las novedades de las próximas plataformas de vídeo bajo demanda en aterrizar habréis notado que la que más ruido está haciendo es Disney+, que llega a EEUU, Canadá y Países Bajos el próximo 12 de noviembre. Tanto ruido que han anunciado su catálogo completo el día de su lanzamiento a través de un extenso tráiler.

Y cuando decimos extenso nos referimos a 198 minutazos. Sí, habéis leído bien: Disney+ ha publicado un inabarcable tráiler de casi tres horas y dieciocho minutos en el que destacan "básicamente todo lo que llega en EEUU": desde 'Blancanieves' hasta 'The Mandalorian' pasando por 'Gargoyles' y las series animadas de Marvel de los 90 (y anteriores).

Eso sí, ya el vídeo avisa que el contenido puede variar según el territorio, por lo que este listado no representa (por lo menos totalmente) lo que llegaría a España en su lanzamiento a lo largo de 2020.

Este tráiler se publica después de que durante todo el día la cuenta de Twitter de Disney+ estuviera desgranando en un gigantesco hilo las más de seiscientas series, películas y programas que llegarán el día de su estreno. Aunque desde la misma cuenta anuncian de que habrá más próximamente:

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT