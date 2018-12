'Doctor Who': tráiler del especial de Año Nuevo con el que la serie se despide hasta 2020

Anoche BBC emitió el final de una de las temporadas de 'Doctor Who' que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Una temporada con cambio de protagonistas, de guionista principal y de Doctora que no ha terminado de cuajar ni entre fans ni en la audiencia (no lo ha hecho mal, pero está ligeramente por debajo de lo "normal").

Y junto a ese final de temporada hemos podido ver el primer tráiler de 'Resolution', el especial de Año Nuevo que BBC emitirá el próximo 1 de enero de 2019. Especial que sustituye al tradicional especial de Navidad y que, por lo que parece, también contará con la ayuda de los companions de Trece.

Por lo que se deduce del tráiler, la Doctora, interpretada por Jodie Whittaker, se enfrentará a una amenaza enterrada en la Tierra desde el siglo IX.

Además, ya tenemos confirmación oficial de cuándo veremos la temporada 12 de 'Doctor Who', que comenzaría a rodarse bien entrado 2019 con, en principio, el mismo equipo de aventureros que en la presente temporada.

Sin embargo, y excepto este especial de Año Nuevo, no habrá serie en 2019 sino que hasta 2020 no veremos en BBC los nuevos episodios de 'Doctor Who'.

Lo que no nos han confirmado es el número de episodios de la nueva entrega. Algunas informaciones apuntan a que sería más corta. A ver si en la temporada 12 de 'Doctor Who' Chris Chibnall logra atinar con el guion, el principal fallo de esta última tanda de aventuras.