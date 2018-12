Confirmado: Jodie Whittaker seguirá protagonizando 'Doctor Who' en la temporada 12

Después de ser aclamada por la crítica y batir algún que otro record con su debut (el primer episodio de esta undécima temporada, 'The Woman Who Fell to Earth', consiguió rozar los 11 millones de espectadores en Reino Unido, el mejor debut de temporada de la encarnación moderna del Doctor), saltaron los rumores con esta duodécima temporada a punto de concluir. Se hablaba de que Whittaker no volvería a encarnar al Doctor, igualando a Christopher Eccleston en su fugaz paso por la serie, con una sola temporada a sus espaldas.

Los rumores se han apaciguado con el anuncio en exclusiva de 'The Hollywood Reporter' de que Whittaker daría vida al Doctor en una nueva temporada que se empezaría a rodar en 2019 y se estrenaría el mismo año, en la habitual temporada de otoño. Pero eso no contradice del todo la información publicada por Starbust en la que se hablaba de que esa segunda temporada de Whittaker solo tendría 6 episodios y tras ellos, el showrunner Chris Chibnall, recién llegado como Whittaker, abandonaría la serie. Y posiblemente la actriz, que ya trabajó con él en 'Broadchurch', le seguiría por solidaridad.

La trastienda de esa decisión no está clara (solo muy recientemente Eccleston se decidió a hablar sobre su marcha... hace once temporadas), pero puede tener que ver con lo conflictivo de trabajar en BBC o el deseo de Chibnall (que ya en 2013, como guionista de la serie, manifestó que no le interesaba el cargo de showrunner) de centrarse en proyectos más pequeños. En cualquier caso, las críticas (y las audiencias, pese a los experimentos de BBC con cambios en el día tradicional de emisión del programa) han sido favorables.

Parece que en ningún caso obedecerían a las quejas de los fans más integristas del Doctor, centradas por una parte en el cambio de sexo del personaje (que le ha sentado estupendamente, y más con Whittaker dándole vida). Y por otra, en objeción al tono más divulgativo de la serie, centrándose más en viajes en el tiempo a épocas pasadas de la Tierra que en ciencia-ficción en una onda más space opera. Lo que revela que ni de un fan integrista te puedes fiar para que conozca la esencia pura de una serie como 'Doctor Who', que nació como un artefacto educativo de la BBC.