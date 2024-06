Dos niños y un orangután contra la destrucción del bosque. Así es la nueva película de animación stop motion del director de 'La vida de Calabacín'

Siete años después de esa joyita de la animación stop motion llamada 'La vida de Calabacín', nos llega 'Sauvages'. Tras su exhibición en el Festival de Annecy, la película ha confirmado fecha de estreno en Francia y ha lanzado su primer tráiler.

Dos amigos y un mono

En 2016, los festivales, la crítica y el público se rindieron ante 'La vida de Calabacín', la emotiva película de animación dirigida por Claude Barras, con Céline Sciamma ('Retrato de una mujer en llamas') también implicada en el guion.

Hemos tenido que esperar unos cuantos años para tener a su director de vuelta en la animación con 'Sauvages', su nueva película en stop motion que ya se ha exhibido en Annecy (en la misma edición que 'Memorias de un caracol', que también tiene pintaza).

'Sauvages' nos sitúa en Borneo, donde Kéria acoge a una cría de orangután en la plantación de aceite de palma de su padre. Esto sucede a la par que su primo Selaï viene a pasar unos días con ellos, ya que su familia nómada ha entrado en conflicto con las empresas madereras que quieren destruir su bosque. ¿Qué pueden hacer dos niños y un mono contra la deforestación?

Esta coproducción entre Suiza, Francia y Bélgica ya ha fijado el 16 de octubre como fecha de estreno en Francia, aunque de momento en España no se ha pronunciado ninguna distribuidora (por no tener, no tiene ni título en castellano). Cruzaremos los dedos para que alguna se anime, porque ganas por verla hay.

