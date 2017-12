El nuevo tráiler de 'Ready Player One' promete la aventura de ciencia-ficción más espectacular de Spielberg

Este verano Warner nos sorprendió con el primer adelanto de 'Ready Player One', el esperado regreso de Steven Spielberg a la ciencia-ficción 12 años despues de adaptar 'La guerra de los mundos'. Tras aquel alucinante festival de referencias, hoy podemos echar un vistazo al definitivo tráiler de la película, basada en el best seller de Ernest Cline.

El nuevo vídeo no puede ser más espectacular; parece que el film lo tiene todo para cautivarnos y hacernos pasar dos horas muy entretenidas en la sala de cine, además de ofrecer algunas interesantes ideas para reflexionar sobre nuestro futuro y el impacto de la tecnología en la sociedad. 'Ready Player One' se estrena el 30 de marzo de 2018.

Tye Sheridan —'Mud', 'X-Men: Apocalipsis'—, Olivia Cooke —'Yo, él y Raquel' ('Me, Earl and the Dying Girl')—, Mark Rylance, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Hannah John-Kamen, Lena Waithe y T.J. Miller encabezan el reparto de la película, escrita por Zak Penn en colaboración con el autor de la novela original. Cabe señalar que Alan Silvestri ha compuesto la banda sonora, en una de las raras ocasiones en las que Spielberg no ha podido contar con su músico favorito, John Williams.

A continuación puedes leer la sinopsis y ver el último póster de 'Ready Player One':

La historia está ambientada en el año 2045, cuando el mundo está al borde del caos y del colapso. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en OASIS, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Rylance). Cuando Halliday fallece, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de OASIS, desatando una competición que tiene enganchado al mundo entero. Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts (Sheridan) decide unirse a la competición, se ve inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, en un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros...

Recordemos que este año se estrena otra película de Steven Spielberg, 'Los archivos del Pentágono' ('The Post'), que está siendo aclamada por los críticos estadounidenses y señalada como la película más importante de 2017 por su reivindicación de la libertad de prensa. El 22 de diciembre llega a las carteleras norteamericanas aunque en España tendremos que esperar al 19 de enero.