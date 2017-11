Spielberg asombra con 'Los archivos del Pentágono': mejor película del año para la Junta Nacional de la Crítica de EE.UU.

La organización americana Junta Nacional de la crítica (National Board of Review) o NBR por sus siglas en inglés, dió a conocer su selección de mejores películas y actuaciones de 2017. Según cuenta Vulture, el gran ganador es el biopic 'Los archivos del Pentágono' (The Post, 2017) de Steven Spielberg, que se alzó como la mejor película del año y además, sus protagonistas Meryl Streep y Tom Hanks recibieron premios como Mejor Actriz y Actor.

Después de dar el golpe en los Gotham Awards 2017, se volvió a reconocer a 'Déjame Salir'(Get Out, 2017) de Jordan Peele, que se llevó premios a Mejor Elenco y Mejor Director Revelación. También se reconoció a Greta Gerwig como Mejor Directora por su 'Lady Bird' y 'Coco' de Disney-Pixar es la mejor película animada. Otros premios fueron Mejor Guión Original para Paul Thomas Anderson por 'El hilo invisible' (Phantom Thread), Mejor Actriz de Reparto para Laurie Metcalf por 'Lady Bird' y Mejor Actor de Reparto para Willem Dafoe por 'The Florida Project'.

'Los archivos del Pentágono' está centrada en la investigación que los periodistas del New York Times llevaron a cabo para hacerse con información secreta sobre la Guerra de Vietnam y algunos procesos judiciales que provocaron un escándalo mediático.además de los premios (y os que vendrán) hay primeras reacciones de la crítica que se ha manifestado en redes sociales con comentarios como estos.

Los Archivos Del Pentágono es excelente. Es obvio pero hay que decirlo: Streep y Hanks son fantásticos. La historia lleva algo de tiempo, pero me emocioné mucho con la experiencia de Katharine Graham (Meryl Streep) y lo increíblemente importante que es contar esta historia justo en este momento

#ThePost is excellent. Obvious but well worth saying - Streep and Hanks are fantastic. Takes some time to build but was *very* moved by Katharine Graham’s experience and how incredibly important it is to tell this story right now. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 28 de noviembre de 2017

'Los archivos del Pentágono' es una película importante, no solo para la historia sino para nuestro presente. Streep es increíble. Mi público rompió a aplaudir por lo menos 6 veces durante la película. La mejor de Spielberg desde Munich.

The Post is an important film, not just to history, but to the now. Streep is amazing. My audience broke into applause at least 6 times during the movie itself. Spielberg’s best film since Munich. — Peter Sciretta (@slashfilm) 28 de noviembre de 2017

Me encantó 'Los archivos del Pentágono'. Streep: su mejor papel en años. Hanks: encantadoramente irascible. El resto del reparto: genial. Me esperaba esta representación del periodismo de forma enérgica y sentimental, no que fuese la primera película abiertamente feminista de Spielberg desde 'El color púrpura' (1985).

I pretty much loved THE POST. Streep: Her best perf in years. Hanks: Delightfully irascible. The rest of the cast: Great. I expected its depiction of journalism to feel vital & sentimental. I did not expect Spielberg to make his first overtly feminist film since The Color Purple. — Adam B. Vary (@adambvary) 28 de noviembre de 2017

No sería de extrañar que Streep obtuviera su vigésimoprimera nominación a los Óscar. No obstante los premios de la Junta Nacional no suelen coincidir con los de la academia. Estos fueron todos los ganadores de la noche:

Mejor Filme: Los archivos del Pentágono

Mejor Director: Greta Gerwig, Lady Bird

Mejor Actor: Tom Hanks, Los archivos del Pentágono

Mejor Actriz: Meryl Streep, Los archivos del Pentágono

Mejor Actor de Reparto: Willem Dafoe, The Florida Project

Mejor Actriz de Reparto: Laurie Metcalf, Lady Bird

Mejor Guion Original: Paul Thomas Anderson, El hilo invisible

Mejor Guion Adaptado: Scott Neustadter y Michael H. Weber, The Disaster Artist

Mejor Filme Animado: Coco

Mejor Actuación Revelación: Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Mejor Debut en Dirección: Jordan Peele, Déjame salir

Mejor Filme en Lengua No Inglesa: Foxtrot

Mejor Documental: Jane

Mejor Elenco: Déjame salir

Premio Spotlight: Patty Jenkins y Gal Gadot por Wonder Woman

Premio NBR Libertad de Expresión: First They Killed My Father y Let It Fall: Los Angeles 1982-1992

Top diez películas

Baby Driver

Call Me by Your Name

The Disaster Artist

Downsizing

Dunkirk

The Florida Project

Déjame salir

Lady Bird

Logan

El hilo invisible

Top cinco películas de habla no inglesa

Frantz

Loveless

Verano del 93

The Square

Una mujer fantástica

Top cinco documentales

Abacus: Small Enough to Jail

Brimstone & Glory

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Faces Places

Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis

Top diez películas independientes

Beatriz at Dinner

Brigsby Bear

A Ghost Story

Lady Macbeth

La suerte de los Logan

Loving Vincent

Menashe

Norman: The Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Patti Cake$

Wind River