Spielberg reúne por primera vez a Meryl Streep y Tom Hanks en el tráiler de 'Los archivos del Pentágono'

Una semana después de aparecer la primera imagen, DreamWorks ha presentado el tráiler de la esperadísima nueva película de Steven Spielberg. Se titula 'The Post' aunque en España la conoceremos como 'Los archivos del Pentágono', y está protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, dos de los más grandes actores de Hollywood juntos por primera vez.

Será también la primera ocasión en la que veamos a Streep en un film de Spielberg aunque ya se produjo una pequeña colaboración entre ambos; la actriz participó en 'Inteligencia Artificial' prestando su voz al hada. 'Los archivos del Pentágono' tendrá un estreno limitado en Estados Unidos el 22 de diciembre para poder competir en los Óscar; por los nombres implicados y lo que muestra este adelanto, parece claro que logrará varias nominaciones. Podremos verla en cines a partir del 19 de enero.

La historia está ambientada en los años 70 y gira en torno a la lucha del Washington Post por publicar los llamados "Papeles del Pentágono", unos documentos secretos donde se demostraba que el gobierno había estado mintiendo sistemáticamente sobre la Guerra de Vietnam. Ya comentamos que Spielberg ha realizado este drama para reivindicar la necesidad de una prensa "fuerte y libre", en estos tiempos donde el presidente de EE.UU. no deja de atacar a los periodistas.

Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Bruce Greenwood, Carrie Coon, Alison Brie, David Cross, Tracy Letts, Jesse Plemons, Michael Stuhlberg, Zach Woods y Bradley Whitford completan el extraordinario reparto de la película. A estos nombres hay que sumar la música del mítico John Williams, el colaborador más fiel y cercano al director. Ya lo decía cuando vimos la primera foto, a esta película no le hacía falta ni un tráiler, es una cita imprescindible para cualquier amante del séptimo arte.

A continuación puedes ver el primer póster, que también ha aparecido hoy:

Recordemos que antes de filmar 'The Post', Steven Spielberg rodó la adaptación de 'Ready Player One', su regreso a la ciencia-ficción. Si no lo has visto, te recomiendo ver el tráiler, es impresionante. Se estrena a finales de marzo.