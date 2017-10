La nueva película de Spielberg no necesita tráiler, con esta imagen ya nos la han vendido

Aquí tenemos la primera imagen oficial de 'The Post' (conocida durante el rodaje como 'The Papers'), el próximo estreno de Steven Spielberg aunque lo rodó después de 'Ready Player One'. La firma del director ya es un gancho suficiente para interesarse por este drama pero, como adelatamos, ha reunido uno de los mejores repartos de los últimos años.

Además de los dos protagonistas, Tom Hanks y Mery Streep, en la fotografía podemos ver a Carrie Coon (fantástica en 'The Leftovers' y 'Fargo'), Tracy Letts o Bradley Whitford, entre otros. ¡Pero eso NO es todo amigos! Sarah Paulson, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Michael Stuhlberg, Matthew Rhys, Alison Brie, Jesse Plemons, David Cross, Pat Healy y Zach Woods también actúan en este estelar proyecto que podría arrasar en la próxima gala de los Oscar.

Ambientada en los años 70, 'The Post' se centra en la publicación de unos documentos secretos, "Los papeles del Pentágono", un hecho que ayudó a cambiar la opinión de los estaduonidenses sobre la guerra de Vietnam. Por si había dudas, se ha aclarado que el film quiere reivindicar la libertad de prensa en estos tiempos de manipulación y "fake news" ("noticias falsas") como las llama Donald Trump cuando le critican. Susan Lacy, directora del documental 'Spielberg', ha revelado la intención del cineasta:

"Es una declaración de Steven sobre la importancia de una prensa fuerte y libre en Estados Unidos. Porque tenemos un presidente que no deja de atacar a la prensa. Es la razón por la que está haciendo el film. Quiero decir, es una historia verdadera y un relato histórico, pero la razón por la que ha elegido hacerla ahora es porque siente que es un mensaje que necesita estar ahí fuera."

El estreno en Estados Unidos tendrá lugar el 22 de diciembre, una fecha ideal para lograr nominaciones (los miembros de la Academia no parecen tener muy buena memoria y suelen votar las películas que han visto recientemente); en España podremos verla el 19 de enero con el título 'Los archivos del Pentágono'. Recordemos que en el día de Navidad también llega a los cines otro título muy esperado con opciones a estatuillas: 'Phantom Thread', lo último de Paul Thomas Anderson.

En la primavera de 2018 nos llega la siguiente película de Spielberg, su regreso a la ciencia-ficción con 'Ready Player One', y luego debería comenzar a filmar 'Indiana Jones 5'.