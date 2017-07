De Harley Quinn a Mad Max: todas las referencias ocultas en el tráiler de ‘Ready Player One'

Una de las muchas perlas que nos ha dejado la San Diego Comic-Con de este año, junto a los tráilers de la 'Liga de la Justicia' y 'Vengadores: la guerra del infinito', ha sido el avance de 'Ready Player One', la adaptación de la novela de Ernest Cline dirigida por Steven Spielberg.

Los que estén familiarizados con el material original, sabrán que el manuscrito de Cline está plagado de infinidad de referentes a la cultura pop de los años ochenta y noventa, moviéndose por campos como la música, el cine y los videojuegos. Esto no ha pasado desapercibido para los responsables del largometraje, cuyo tráiler oculta un buen puñado de huevos de pascua —o easter eggs, que dirían los angloparlantes— que hemos encontrado y os desvelamos a continuación.

Todos los easter-eggs del tráiler por orden de aparición

Una vez hecha la presentación de rigor en el tráiler, Wade, protagonista de 'Ready Player One' entra por fin en Oasis, donde al momento se cruza con dos figuras que, a juzgar por su vestimenta y accesorios, cuadran perfectamente con la imagen de los personajes de Detective Comics Harley Quinn (1) y el que podría ser Deathstroke (2). No obstante, el supervillano de DC suele llevar una única espada, llevándonos a la opción de que sea Deadpool a juzgar por su doble armamento.

Continuamos en la misma escena, donde unos instantes más adelante, a la izquierda del plano general, vemos a un personaje que encaja perfectamente con la imagen que proyectamos sobre el Conan el Bárbaro (3) de Arnold Schwarzenegger. El pelo, la ropa y su morfología apuntan directamente a él.

Para cerrar este alucinante plano, una de las figuras que sobrevuelan el escenario evoca a un mago cuyo aspecto cuadra con el de Gandalf el Gris (4). El bastón que sujeta no es exactamente tal y como recordamos y podría juzgarse su modelado genérico, pero la inspiración marca de la casa Tolkien es innegable.

En este caso no hay lugar a dudas: ese grandullón mecánico no es otro que el mismísimo Gigante de Hierro (5), a quien Vin Diesel prestó su voz en el filme homónimo. Recordemos que el actor ya trabajó con Spielberg en 'Salvar al soldado Ryan'; ¿volverán a coincidir en 'Ready Player One'?

Los primeros referentes del mundo del videojuego que encontramos en el tráiler corresponden a dos clásicos de principios de los 80. A la izquierda del plano, un personaje cabalga a lomos de un escorpión que bien podría haber salido del juego de Atari Centipede (6), mientras se enfrenta a unas criaturas aladas con aspecto de avestruz que parecen sacadas del arcade Joust (7).

Uno de los planos estrella del avance muestra de manera obvia a Freddy Krueger (8) muriendo —otra vez— a causa de una ráfaga de tiros disparada por un rifle de asalto de Halo (10). En el fondo, nada más y nada menos que el eterno antihéroe del videojuego Duke Nukem (9) presencia la escena mientras apunta con un lanzacohetes.

Atentos, porque en este plano hay una auténtica orgía de referentes. Empecemos por los cuatro relacionados con el mundo del motor; entre los que podemos identificar un coche rojo de Formula 1 que podría estar sacado del videojuego clásico de Nintendo NES Pole Position (11). En la parte superior, está aparcado el V8 de Mad Max (12); a la derecha está aparcada Christine (13), el coche asesino del filme de John Carpenter; y algo más arriba la mítica furgoneta de El equipo-A (15). Junto a ella, Lara Croft (14) y **Dizzy, de la saga Gears of War (16) mantienen una animada conversación.

Entre los alucinantes planos de la carrera que atesora el tráiler, vemos entre los competidores a la motocicleta que Kaneda pilota en el imprescindible de la animación nipona Akira (17) y, algo más atrás, una estela roja en medio del capó de un coche grita a los cuatro vientos El coche fantástico (18). Los lectores del *best seller** apuntan a que esto último es una modificación realizada sobre un viejo conocido que veremos más adelante...

Nos acercamos a la recta final con una referencia a la compañía Atari (19), la que fue una de las productoras independientes de videojuegos más grandes de todo Estados Unidos. Dan ganas de desempolvar la 2600 y echar unas partidas al "Pitfall", al "Frogger" o a cualquiera de sus muchos éxitos —entre los que no incluiremos el infame "E.T. El extraterrestre".

La guinda del pastel tiene forma de un vehículo que no necesita carreteras y, además puede viajar en el tiempo. En efecto, los últimos planos del tráiler de 'Ready Player One' están dedicados al DeLorean DMC-12 de la saga 'Regreso al Futuro' (20). Una guinda a un pastel que, cada vez, pinta más apetecible.