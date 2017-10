El tráiler de 'Winchester' demuestra que Helen Mirren y el horror gótico están hechos el uno para el otro

No es mala época para el terror gótico, el subgénero vive un momento de oro gracias a películas del 'Universo Warren' de James Wan. Así lo demuestra el tráiler de otra nueva película llamada 'Winchester: The House That Ghosts Built', inspirada en hechos reales y que tiene como protagonista una de las mejores actrices británicas, Helen Mirren.

En ella, la actriz interpreta a Sarah Winchester, viuda del creador de los famosos rifles de repetición y heredera de su gran negocio de armas. La mujer pasó décadas de su vida gastando la fortuna de su herencia expandiendo las habitaciones de su casa sin que nadie supiera por qué, aunque se cree que vivía convencida de estar maldecida por espíritus que demandaban que nunca dejara de construir y reconstruir su casa.

La sinopsis oficial reza así:

"A 50 millas de San Francisco se encuentra la casa más embrujada del mundo. Construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de Winchester, es una casa que no tiene fin. La mansión,construida en las afueras, tiene más de siete pisos y contiene más de 500 habitaciones. Para quienes no conocen la historia del lugar, el sitio parece un monumento aterrador a la locura de una mujer que perdió la cordura hace años, pero lo que no todos saben es que Sarah no está construyendo la casa para ella, ni su sobrina (Sarah Snook) o para el Doctor Eric Price (Jason Clarke).En realidad, construye una prisión: un asilo para cientos de fantasmas llenos de venganza, u el más aterrador de todos ellos parece que tiene una cuenta que saldar con los Winchester."

Mirren es la protagonista de la película dirigida por los veteranos del género Michael y Peter Spierig que también se han encargado de la reciente vuelta de la saga Saw, 'Jigsaw' (2017),La película se estrena el próximo 22 de febrero de 2018.