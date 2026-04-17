El épico primer tráiler oficial de 'Vengadores Doomsday' revela a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom y ofrece detalles sobre la historia

Disney ha pisado el acelerador con la campaña promocional de 'Vengadores Doomsday' presentado el épico primer tráiler oficial de la película durante la CinemaCon 2026 que se celebra esta semana en la ciudad de Las Vegas. Introducido por el mismísimo Robert Downey Jr., el adelanto ha mostrado al final cómo será su versión del Doctor Doom.

Las malas noticias es que todavía desconocemos si este tráiler de 'Vengadores Doomsday' se publicará de forma oficial, pues Disney puede haberlo hecho de forma expresa para los allí asistentes. Por suerte, los que pudieron verlo han dado detalles jugosos al respecto que vamos a repasar a continuación.

Qué sucede en el tráiler de 'Vengadores Doomsday'

Por lo visto, la mayor parte de la acción del tráiler transcurre en la Mansión X, donde volveremos a ver a Patrick Stewart dando vida al Profesor Xavier. De hecho, el adelanto comienzo allí antes de que el líder de los X-Men observe una explosión de luz que se utiliza para que pasemos con el Doctor Doom hablando con un marcado acento que lleva a pensar que se respetarán sus orígenes en Latveria, un reino ficticio de Europa del Este. Tras anunciar que debe tomar una "decisión impensable", Doom llega a la Mansión X con la clara intención de atacarla.

Después vamos a la Torre de los Vengadores, donde vemos cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) se encuentra con los Cuatro Fantásticos, pero poco después también vemos a Namor (Tenoch Huerta) o a La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) intentando unir fuerzas con las tribus de Wakanda. Más llamativo es que también aparezca Gambit (Channing Tatum) peleando con Shang-Chi (Simu Liu) o a Mística (Rebecca Romijn) haciendo lo mismo con Yelena Belova (Florence Pugh). Todo apunta a que habrá fuertes tensiones entre Los Vengadores y los X-Men.

Luego el foco se centra en Thor (Chris Hemsworth), quien intenta enfrentarse de tú a tú con el Doctor Doom, solamente para descubrir que este último es tan poderoso que puede detener al Dios del Trueno, hasta el punto de que detiene su poderosa arma utilizando únicamente sus manos.

Eso lleva a que Thor sepa que todos han de unir fuerzas si quieren acabar con el Doctor Doom, hasta el punto de afirmar que "necesitaremos un milagro" para conseguirlo. Es entonces cuando esto se produce con la reaparición de Chris Evans como un Steve Rogers barbudo y con pelo largo, cuya entrada triunfal se completa con el haciéndose con el Mjolnir, demostrando así ser una persona digna de empuñarlo.

El estreno de 'Vengadores Doomsday' está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

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