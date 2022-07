Espectacular tráiler de 'Después del huracán': la nueva miniserie de Apple TV+ nos contará la catástrofe del Katrina con los guionistas de 'Perdidos' y '12 años de esclavitud'

La gente de Apple TV+ continúa apostando por el "menos es más", limitando su oferta de contenido de cine y series a un puñado de estrenos al mes, pero ofreciendo producciones con una calidad bastante por encima de la media. Bajo este panorama, los de Cupertino acaban de lanzar el tráiler de su nueva miniserie, titulada 'Después del huracán', y todo apunta a una nueva muestra de televisión de gran calidad.

Un equipo de ensueño

Además del espectacular diseño de producción y la ambición logística que deja entrever el avance, el mayor reclamo de 'Después del huracán' se centra en los nombres vinculados al proyecto; comenzando por un reparto capitaneado por Vera Farmiga y que completan Cornelius Smith Jr, Cherry Jones, Robert Pine o Michael Gaston, entre otros.

No obstante, las grandes estrellas de la función son sus dos showrunners y productores ejecutivos. Nada menos que John Ridley —ganador del Óscar al mejor guión adaptado por '12 años de esclavitud'— y Carlton Cuse —ganador del Emmy por su trabajo en 'Perdidos'— serán los encargados de escribir y dirigir junto a Wendey Stanzler —'Para toda la humanidad'— esta adaptación del libro 'Five days at Memorial' de la ganadora del Pulitzer Sheri Fink.

En su historia, basada en hechos reales, se narrará el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de Nueva Orleans, y seguirá a sus trabajadores mientras el caos se apodera del recinto y se ven obligados a tomar decisiones tan duras como controvertidas que tendrán consecuencias a largo plazo.

'Después del huracán' estrenará sus tres primeros episodios en Apple TV+ el próximo 12 de agosto de este 2022. Los tres restantes se estrenarán semanalmente los viernes hasta llegar al final el 16 de septiembre.