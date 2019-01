Estupendo tráiler final de 'The Umbrella Academy', la nueva serie de superhéroes de Netflix

Creo que una de las series más esperadas de principios de 2019 puede ser, de lejos, la adaptación de 'The Umbrella Academy'. Basado en el cómic homónimo de Gerard Way (conocido por My Chemichal Romance) dibujado por Gabriel Bá que publica en España Norma Editorial (Dark Horse en EEUU).

Netflix estrenará 'The Umbrella Academy' el próximo viernes 15 de febrero y para iniciar la cuenta atrás acaba de lanzar un sensacional tráiler final de la serie creada por Steve Blackman, quien tiene un curriculum muy variado en estilo (de 'Fargo' a 'Altered Carbon') por lo que uno no está muy seguro de por dónde va a ir.

Sobre todo porque el cómic es muy bizarro (sentido "bárbaro") y abraza mucho toda la locura que puede haber en un cómic de superhéroes por muy disfuncional que sea el grupo que presentan. El tráiler ya nos muestra que van a rebajar un poco lo que caracterizaba la obra en, al menos, su primer arco.

'The Umbrella Academy' comienza con el funeral de Sir Reginald Hargreeves, un misterioso filántropo que adoptó a siete niños que nacieron a la vez e inexplicablemente (ninguna de sus madres estaban embarazadas cuando dieron a luz). Este entierro significará el tenso reencuentro de una familia rota que deberá volver a unir fuerzas ante la inminente llegada del apocalipsis.

En el reparto nos encontramos a Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton y Mary J. Blige, entre otros. 'The Umbrella Academy' tendrá una duración de diez episodios.