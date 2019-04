'Fear the Walking Dead': el tráiler de la temporada 5 pone a Morgan en busca de supervivientes del apocalipsis zombi

En estos días hemos podido ver el final de la novena temporada de 'The Walking Dead', que sigue confirmando su tendencia a la baja en cuanto a audiencias (aún así ya les gustaría al 90% de las series rondar sus datos) y AMC ha aprovechado para lanzar el tráiler de la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead', su spin-off.

Así, el 2 de junio regresará la serie de zombis que presenta a un grupo de supervivientes desde el inicio de la plaga. El tráiler ya da la pista de qué van a ir estos nuevos episodios, con Morgan (Lennie James) anunciando a los supervivientes desperdigados que "van a por ellos".

Hay que decir que, quizá sea porque no sigo la serie ya que soy uno de los que se bajaron ya del barco de la franquicia de AMC, pero la duración del tráiler me ha parecido algo excesiva (4 minutos) sobre todo porque tampoco muestran demasiada acción ni mucho de interés. Pero claro, repito que esta serie no me convenció en su inicio.

En la pasada WonderCon, Scott Gimple, productor ejecutivo dejó entrever que ha habido un salto de varios meses respecto a la cuarta temporada y que intentarán explorar la ética en torno a matar humanos, muertos, pero humanos.

Andrew Chambliss e Ian Goldberg repiten como coshowrunners en una serie que cuenta con Lennie James, Colman Domingo, Alycia Debnam-Carey, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson y Austin Amelio en el reparto.