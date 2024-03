Fue todo un bombazo de terror en Amazon Prime Video y ha tardado tres años en regresar con una nueva temporada. Tráiler y fecha de estreno de 'THEM: The Scare'

La plataforma Amazon Prime Video no se ha prodigado demasiado en esto del terror, pero cuando lo hace llama enseguida la atención. Un ejemplo lo tuvimos en 2021 con el estreno de 'Them', una antología inspirada en la obra de Jordan Peele (sobre todo 'Nosotros') que pronto se convirtió en una de las series más vistas durante esas semanas de abril de dicho año.

Una ficción que, si bien ya tenía entonces encargo para dos entregas, ha tardado tres años en lanzar su segunda temporada. De esta manera, ya tenemos el potente tráiler y la fecha de estreno de 'Them: The Scare', tal como se titula esta nueva entrega de la antología creada y escrita por Little Marvin. Constará de ocho episodios que se podrán ver desde el jueves 25 de abril.

Del vecindario a la policía

Saltamos unos cuarenta años en el futuro respecto a 'Covenant'. Concretamente en 1991, cuando la detective Dawn Reeve tiene que investigar el cruento asesinato de una madre de acogida. Pero en lo que se adentra en la investigación y se acerca a la verdad, algo malvado acecha a ella y a su familia.

Deborah Ayorinde, quien ya protagonizase la primera temporada, regresa como protagonista interpretando a esta detective. Junto a ella, el reparto principal está formado por Pam Grier, Luke James, Joshua J. Williams, Jeremy Bobb, Wayne Knight, Carlito Olivero, Charles Brice e Iman Shumpert.

