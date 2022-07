'Fullmetal Alchemist' vuelve a Netflix: trailer de las nuevas películas en acción real, que se podrán ver en streaming este mismo verano

No, por desgracia tanto 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' como la serie original siguen por ahora fuera de la plataforma de streaming, pero a Netflix le ha dado fuerte con las adaptaciones en acción real de anime y ha confirmado que distribuirá a nivel internacional las secuelas de la película de 2017.

Una trilogía cerradita

Hace ya varios años que se estrenó una película en acción real de 'Fullmetal Alchemist' que trataba de encapsular en poco más de dos horas la historia de Edward y Alphonse Elric. Aunque con ciertos cambios a la trama original del manga y el anime, la historia gira en torno a dos hermanos que trataron de resucitar a su madre utilizando la Alquimia, pero al hacerlo Al perdió su cuerpo y Ed un brazo y una pierna. Desde entonces, los dos hermanos buscan la Piedra Filosofal para poder recuperar sus cuerpos.

Aunque la primera película que pudimos ver en Netflix quedaba un tanto cerradita, este mismo año se han estrenado en Japón 'Full Metal Alchemist: The Revenge of Scar' y 'Full Metal Alchemist: The Final Alchemy' para formar una trilogía completa. Según se ha adelantado por el reparto, veremos a varios personajes del manga de Hiromu Arakawa, incluyendo al antagonista Scar, Ling Yao y Van Hohenheim, con lo que es posible que se acerque más al material original.

Fumihiko Sori dirige de nuevo ambas películas, que se podrán ver en Netflix este mismo verano. 'The Revenge of Scar' se estrenará en la plataforma el 20 de agosto y 'The Final Alchemy' se podrá ver a partir del 24 de septiembre, apenas unos meses después de su estreno en Japón.

Gran parte del reparto de la primera película regresa a las secuelas, incluyendo a Ryōsuke Yamada como Edward Elric, Atomu Mizuishi como Alphonse Elric, Tsubasa Honda como Winry Rockbell, Dean Fujioka como Roy Mustang y Misako Renbutsu como Riza Hawkeye. También tendremos a Mackenyu Arata como Scar, Keisuke Watanabe como Ling Yao, Yuki Yamada como Solf J. Kimblee, Hiroshi Tachi como King Bradley y Seiyō Uchino como Van Hohenheim.